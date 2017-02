Gutten er siktet for å ha lurt 48 jenter i alderen 11 til 16 år til å sende ham intime bilder og videoer via sosiale medier.

– De fleste jentene har det for så vidt bra, men de har mye skam og skyldfølelse for det de har vært med på. Mange plages av de har latt seg utnytte av han som nå er siktet, sier bistandsadvokat Inger Johanne Reiestad Hansen.

BISTANDSADVOKAT: Advokat Inger Johanne Reiestad Hansen sier jentene synes det er vanskelig å snakke om det de har opplevd. Foto: Nyhetsspiller

– Omfattende sak

Politiet har avhørt 53 jenter med status som fornærmet. 48 av disse er en del av siktelsen som nå er sendt til Statsadvokatene i Hedmark og Oppland, som avgjør om det skal tas ut tiltale.

Gutten er siktet:

for å ha forledet barn under 16 år til å sende ham seksualiserte bilder og filmer fra 2013 til 2016.

for selv å ha sendt seksualiserte bilder og filmer til de fornærmede.

for seksuell omgang med barn under den seksuelle lavalderen.

to voldtekter, en fysisk og en som skal ha skjedd ved at han har fått en jente til å utføre seksuelle handlinger med seg selv.

for å ha truet eller forsøkt å ha truet de fornærmede.

besittelse av bilder og filmer med seksualiserte innhold.

for å ha avtalt møter med barn under 16 år.

– Dette er en omfattende sak som har vært utfordrende å etterforske. Mange av jentene er bare registrert med brukernavn, og det har vært vanskelig finne ut hvem de er. Det er mange jenter vi ikke har klart å identifisere, sier politiadvokat i Innlandet politidistrikt, Liv Hilde Nytrøen.

Flaue

UTFORDRENDE: I nesten et år har politiet etterforsket saken mot gutten, og den har vært utfordrende, sier politiadvokat Liv Hilde Nytrøen. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

De fleste jentene har kommet i kontakt med tenåringsgutten via sosiale medier. Advokat Inger Johanne Reiestad Hansen er bistandsadvokat for over halvparten av jentene.

Hun har vært til stede på mange av avhørene som er gjort på barnehusene i Oslo, Ålesund, Trondheim, Hamar, Bodø og Sandefjord.

– Mange er veldig flaue. De har begynt på noe, og så har det utviklet seg til å bli noe de har mistet kontrollen over. De har holdt dette for seg selv, og ikke orket å snakke med noen om det. Derfor har dette vært veldig vanskelig for dem.

Varetektsfengslet

Tenåringsgutten ble pågrepet i mars i fjor og varetektsfengslet. Han ble sluppet fri fra varetekt i juni, men ble varetektsfengslet på nytt i desember.

FORSVARER: Guttens advokat Jens-Henrik Lien sier de først vil ta stilling til skyldspørsmålet når en eventuell tiltale er klar. Foto: Privat

– Det var fordi vi fikk opplysninger om at han hadde tatt kontakt med ei ny jente og spurt om bilder, sier Nytrøen.

Nå ønsker politiet at han skal sitte fengslet fram til rettssaken starter i midten av april, fordi de mener det er fare for at han kontakter flere jenter.

Gutten har tidligere motsatt seg fengsling, men denne gangen samtykker han.

– Han har samtykket til fortsatt fengsling og er innforstått med at han mest sannsynlig vil bli sittende fengslet frem til hovedforhandling i april, sier guttens forsvarer Jens-Henrik Lien.

Han vil foreløpig ikke kommentere hvordan gutten stiller seg til siktelsen.

– Det er nylig kommet en betydelig revidert siktelse, og tiltale vil foreligge når statsadvokaten har behandlet saken ferdig. Siktede vil da ta stilling til straffskyld for de poster som inngår i tiltalen.