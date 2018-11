Siktede for knivdrapet møter ikke til fengslingsmøte

Det bekrefter siktedes advokat Lorentz Stavrum. Han sier at det har vært usikkerhet ved løsningen, men at de har kommet fram til at den siktede ikke møter.

FORSVARER: Lorentz Stavrum. Foto: ALEXANDER NORDBY / NRK

– Det ville ikke kommet noe særlig ut av det, siden opplysningene er klausulert, og han har ennå ikke gitt noen formell forklaring til politiet, sier Stavrum.

Klausulert betyr at opplysningene ikke skal ut i offentligheten.

Siktede fikk i går behandling på sykehuset i Lillehammer for skader han pådro seg under drapet. På kvelden ble den drapssiktede gutten skrevet ut av sykehuset, og sendt til en barnevernsinstitusjon et annet sted i landet, som et alternativ til varetektsfengsel, ifølge forsvareren.

Pressekonferanse i ettermiddag

Innlandet politidistrikt inviterer media til en pressekonferanse klokken 15:00 i ettermiddag på Vinstra lensmannskontor, i forbindelse med drapet på den 16 år gamle jenta på Vinstra. Politiet vil komme med enkelte nye opplysninger på pressekonferansen. Den vil bli ledet av politiadvokat Stine Rigmor Grimstad, som er påtaleansvarlig i saken. Lensmannen på Vinstra, Jon Reidar Gaarden og etterforskningsleder Svein Morten Laingen vil være til stede.