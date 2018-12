Sigbjørn Johnsen mistet kona og jobben: – Livet tar brå kast

Ingen av dagens fylkesmenn har sittet lenger i jobben enn Sigbjørn Johnsen. Den tidligere finansministeren har vært statens øverste mann i Hedmark siden 1997, med et opphold på fire år da han var statsråd i regjeringen Stoltenberg.

Ved årsskiftet blir dagens fylkesmenn borte. Sju nye sammenslåtte fylkesmannsembeter ser dagens lys, som del av regionreformen.

Johnsen søkte på jobben som fylkesmann for dagens Hedmark og Oppland, men fikk den ikke. Tidligere regjeringskollega Knut Storberget blir fylkesmann i Innlandet.

Tung høst

68-åringen har forsonet seg med at han fra årsskiftet ikke lenger er fylkesmann.

– Det er vemodig, men samtidig ser jeg tilbake på tiden som fylkesmann med så mye glede at det går opp i en høyere orden, sier Johnsen.

Høsten har vært tung også på det personlige plan. Kona hans, Helle, døde av kreft.

– Livet tar brå kast du ikke kan styre med. Men for å si det slik, med djup kjærlighet kommer også djup smerte når du mister den som står nærmest. Det fine er at kjærligheten aldri dør.

SIGBJØRN OG HELLE: Daværende finansminister Sigbjørn Johnsen sammen med kona Helle Laier Johnsen i 2012. Foto: Martin Zondag / NRK

Han sier han har med seg minnene om kona.

– Det viktige er å bære med seg alt det gode som du har. Det er viktig å gå videre i livet. Du må fortsette å leve.

Pensjonerer seg ikke

Hedmarkingen har mye å se tilbake på etter en lang politisk karriere for Arbeiderpartiet, men sverger til å se framover heller enn bakover.

Han legger ikke skjul på at han gjerne skulle fortsatt som fylkesmann til han fyller 70.

VED PRØYSENSTUA: Julestjerna skinner ved Alf Prøysens barndomshjem i Ringsaker. Sigbjørn Johnsen er oppvokst bare noen kilometer fra Prøysenstua. – Jeg føler et veldig sterkt slektskap til det Prøysen sto for, sier Johnsen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Nå blir det ikke slik, likevel har Johnsen ingen planer om å pensjonere seg.

Han skal være spesialrådgiver for departementene, jobbe for kommunene i Hedmark og være tilgjengelig for den nye fylkesmannen – uten å være en sjuende far i huset, sier han.

– Det blir ei ny tid. Det er jo også vemodig at fylkesmannsembetet i Hedmark legges ned etter 238 år.

Han røper også at han skriver på noe som trolig blir en bok.

– Jeg driver og skriver litt nå, jeg har det i hodet, men vi får se om det blir et manuskript og om forleggeren synes det er ålreit. Det blir ei bok om livet, det nære og det å være menneske, tror jeg, sier Sigbjørn Johnsen.