Sier nei til Mjøssjukehus

Meningsmålingen er utført av InFact for NRK, Oppland Arbeiderblad, Østlendingen og Glåmdalen.

De har spurt folk i Hedmark og Oppland om de vil ha et Mjøssjukehus, om de vil ha et hovedsjukehus i hvert fylke eller tre hovedsjukehus i Lillehammer, Elverum og Gjøvik.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Opptatt av nærhet

Debatten om Hedmark og Oppland skal få et nytt hovedsjukehus for begge fylker har pågått i mange år og har vært innom styret i Sykehuset Innlandet flere ganger.

Hensikten er å samle spesialistene under ett tak, i stedet for at de er spredt på flere sjukehus.

Men flertallet blant de spurte synes ikke det er den beste løsningen. Bare 23 % i Oppland og 27 % i Hedmark vil ha et nytt hovedsjukehus ved Mjøsa.

I Hedmark er det aldersgruppa 18–29 år som er mest skeptiske. Bare 16,5 % i den aldersgruppa sier ja til Mjøssjukehus, 21 prosent i Oppland.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er lettere for alle å få hjelp når det er flere sjukehus, sier Synne Rugsveen Hansen og Thea Nybroen Bjørsagård som går på Tynset videregående skole. De mener nærhet er viktig når man trenger helsehjelp.

Flertallet i begge fylker vil enten ha et hovedsjukehus i hvert fylke, eller ha tre hovedsjukehus i Lillehammer, Elverum og Gjøvik.

I Oppland svarer 48,1 % av de spurte at de vil ha tre hovedsjukehus. I Hedmark svarer 30,6 det samme.

Må tas på alvor

Ønsket om et hovedsjukehus er størst på Hedmarken. 49 % av de spurte der svarer at de ønsker det.

I Oppland er det i Gjøvik-regionen og Valdres flest ønsker et hovedsjukehus.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Dette er signaler som styret i Sykehuset Innlandet må ta på alvor, mener ordfører i Elverum Erik Hanstad.

VIL BEHOLDE SJUKEHUSET: Ordfører i Elverum kjemper for å beholde sjukehuset sitt. Foto: Knut Sveen / NRK

Han har kjempa imot hovedsjukehus i alle de ti årene kampen har pågått. Han vil ikke miste sjukehuset i sin kommune og mener meningsmålinga viser at flertallet er enig med han.

Det er likevel i hans eget parti Høyre flest ønsker et hovedsjukehus.

– Jeg er opptatt av hva som er det beste tilbudet for pasienten, sier førstekandidat på stortingslista til Hedmark Høyre Kristian Tonning Riise.

JA TIL MJØSSJUKEHUS: Toppkandidat for Hedmark Høyre, Kristian Tonning Riise, mener et Mjøssjukehus er det beste for pasientene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Han sier det er delte meninger i partiet i saken, avhengig av hvor man bor. Han tror likevel at hovedsjukehus ved Mjøsbrua er mest framtidsretta.

I tillegg til Høyre-velgerne er det Venstre og SV som har flest som mener et hovedsjukehus ved Mjøsbrua er best. I Oppland er det bare Venstre-velgerne som skille seg ut og som vil ha et hovedsjukehus.

I de andre partiene er det klart flertall for å satse på tre sjukehus på Lillehammer, Gjøvik og Elverum.

Prosjektdirektør i Sykehuset Innlandet, Roger Jensen, tror synet på hovedsjukehus er bredere enn denne meningsmålingen viser.

– Vi har en høringsrunde nå som blir tatt med når styret skal behandle saken i juni, og jeg tror den gir et bredere syn, sier han.