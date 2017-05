Seriegull til Solbakken og FC København

(NTB): Ståle Solbakken kunne fornøyd gjøre opp status etter at FC København avsluttet sesongen med 2-0-seier over Sønderjyske søndag. Laget tok sin 25. seier på 36 seriekamper, og seriegullet ble sikret hele 22 poeng foran erkerivalen Brøndby, som også ble slått i den danske cupfinalen. Det plasserer sesongen høyt oppe på listen over de beste i klubbens historie.

– Vi har vært stabile

– Det er jevnt. Spørsmålet er om denne sesongen eller 2010–11 var best, men det er iallfall de to beste sesongene, sa trener Solbakken. Særlig har stabiliteten vært overveldende. De to eneste tapene, mot Midtjylland og Lyngby, kom først etter at seriegullet var sikret. Jeg vil dele sesongen litt inn i faser. I de to-tre første månedene spilte vi fantastisk fotball og scoret mange mål, men så ble vi rammet av noen skader og et hardt program med mesterligaen. Likevel har vi vært stabile selv når vi har slitt fysisk eller mentalt. Vi har greid å kjempe oss gjennom, sier Solbakken

Han vet at det blir vanskelig å følge opp, blant annet fordi spillerne er blitt mer ettertraktet på overgangsmarkedet.

– Vi vet at det blir vanskeligere neste sesong. Da kommer mange av spillerne fra dette laget til å være borte. Jeg kunne selge fire stykker i morgen om jeg ville, sier Solbakken.

– Vi har handlet ferdig

– Andreas Cornelius og Ludwig Augustinsson er allerede solgt, mens også Mathias Zanka Jørgensen ventes å forsvinne. Inn kommer Pierre Bengtsson, Michael Luftner og Pieros Sotiriou, og dermed er FCK egentlig ferdig med å handle. Alt er på plass. Vi må se når Peter Ankersen og Rasmus Falk er tilbake fra skader, men ellers er stallen klar.

Bak Brøndby sikret for øvrig Lyngby seg bronse med 3-0-seier bortemot medaljerivalen Midtjylland.

– Vi har levert en perfekt sesong. Kanskje den beste av et nyopprykket lag noensinne, sa trener David Nielsen stolt etter triumfen i Herning. Den tidligere Strømsgodset-treneren mener at han har fått maksimalt ut av troppen og gleder seg til europaligaspill. (©NTB)