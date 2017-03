Ser lyst ut for X Games Norden

– Det kom frem at det er en god interesse for ideen. Det er konkrete ideer på bordet om øvelser som er veldig viktig å begynne og jobbe med, sier sjef for X Games Norge, Henning Andersen til NRK.

LOVENDE: Henning Andersen i Sahr er positiv med tanke på å få realisert X Games Norden. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Andersen representerer produksjonsselskapet Sahr, som sammen med representanter fra SVT i Sverige, YLE i Finland, DR i Danmark, UD, Øyer kommune, selskapet Wonderful Copenhagen og TV2 i helgen har diskutert ideen om å løfte X Games ut i de nordiske landene neste år.

– Tilbakemeldingene er så gode at vi kommer til å fortsette og jobbe med det. Mulighetene er helt klart styrket etter helgas møter, sier Andersen.

Tidligere i mars skrev VG om planleggingen av X Games Norden som skulle skje i Hafjell.

Avtale ut 2022

Amerikanske ESPN, TV2 og Sahr har blitt enige om å satse på X Games både i Norge og Norden ut 2022.

– Det er det vi har tegnet avtale på, sier Andersen.

Hvilke land som kan få hvilke øvelser er ikke bestemt, og er avhengig av hva de ulike destinasjonene ønsker og hva de har råd til.

– En god mulighet er å ha skateboard i København, og Tampere i Finland har uttrykt interesse for å ha Big Air der.

Nå jobbes det med å spikre et forslag til program og budsjett.

Hafjell er høyaktuell

Også neste år er Hafjell høyaktuell som arrangementssted.

– Vi ønsker å fortsette i Hafjell, og Hafjell har sagt de ønsker å forsette også, sier Andersen.

DAGLIG LEDER: Odd Stensrud er daglig leder i Alpinco AS som eier Hafjell. Foto: Arvid Torsgard / NRK

Odd Stensrud er daglig leder i Alpinco AS som eier Hafjell, og er godt fornøyd med arrangementet.

– Dette har vært over all forventning. Når vi ser publikumstilstrømningen, så er dette helt enormt, sier Stensrud.

Stensrud forteller at X Games passer godt inn i Hafjell og Øyer kommunes ambisjon om at Hafjell skal være arena for store event.

– Vi har vært i dialog med Sahr som er den norske arrangøren av X Games i forhold til 2018 og fortsettelsen. Det ser vi på som særdeles interessant.

Andersen forteller at de har utfordret Hafjell til å bygge en halfpipe.

– Nå henvender vi oss kun til de som kjører park, altså hopp og rails, men det er en stor gruppe der ute som kjører pipe. Så det bør vi ha tilbake på X Games-programmet.

Stensrud sier de ikke har vurdert halfpipe enda.

50–100 millioner

Andersen mener det er vanskelig å gi en konkret prislapp på hva hele X Games Norden vil koste. Men tipper et sted mellom 50 og 100 millioner totalt.