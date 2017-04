Selger tom hyllene

– Nå er pågangen veldig stor. Vi har solgt tom hyllene flere ganger, og vi tar inn alt vi kan få fra alle hold. Vi prøver å holde tritt i forhold til salget, men det er ikke så lett å få tak i nok utstyr, sier Cato Resvold som er daglig leder på Clas Ohlson i Elverum.

26. april slutter NRK å sende på FM-nettet i Hedmark, Oppland, Buskerud og Telemark. I løpet av 2017 så vil alle de norske riksdekkende kanalene kun sende på DAB. Flere lokalradioer vil fortsette å sende på FM.

– De fleste som kommer hit spør om hvilke signaler og kanaler man kan få inn. Det er en gjenganger. Ellers har jeg inntrykk av at de fleste nå har satt seg inn i overgangen til DAB og lest seg opp litt før de kommer hit i butikken, sier Resvold.

Lytt til DAB på din gamle radio

De fleste DAB radioene koster alt fra et par hundrelapper og opp til 2000 kroner.

– De mest populære radioene er de som ligger rundt 600–800 kroner og oppover. Der har man litt flere funksjoner sånn som bluetooth og AUX-tilkobling som også er veldig populært, sier Resvold.

Tredobling siste året

– Vi har hatt en tredobling i salget av DAB-adaptere og DAB-radioer første kvartal i år i forhold til første kvartal i fjor, sier varehussjef Jens Ole Sørflaten i Elkjøp Valdres i Fagernes.

– Vi visste at dette ville komme så vi har heldigvis et stort lager av disse produktene. Vi håper at vi skal unngå å gå tomme.

Hvis du ikke ønsker å kjøpe en ny radio, kan du kjøpe et adapter som gjør det mulig å lytte til DAB på din gamle FM-radio.

Mange har allerede begynt å lytte på DAB radio.

To tredjedeler av alle radiolyttere i Norge hører digitalradio hver eneste dag, og 1,6 millioner hører det gjennom DAB.

– Jeg tror at mange for lengst har oppdaget at det er flere kanaler på DAB i forhold til FM, sier Mari Hagerup i Digitalradio Norge