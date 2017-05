De siste årene er det hogget veldig mye skog i Norge. Det fører igjen til behov for nyplanting.

Hos Skogplanter Østnorge as på Biri er de full sving om dagen, millioner av planter begynner å bli klare.

– Vi har tredoblet produksjonen vår i de siste seks-sju årene. Vi lå på snaut på fem millioner i 2010 og er i dag på 13,5-14 millioner planter. Det er en veldig positiv utvikling, sier daglig leder Arne Smedstuen.

GRANTRÆR: Drivhusene hos Skogplanter Østnorge på Biri er fulle av små granplanter. Disse er plantet i mikropotter og skal etter hvert settes i større potter. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Mer målbevisst

Skogplanter på Biri er Norges største leverandør av granplanter og nå er drivhusene deres fulle av små grønne planter. Det er flere grunner til at de har hatt en økning i produksjonen de siste årene.

– Skogeierforeningene jobber mye mer målbevisst med skogkultur. Det er større fokus på klimaplanting, altså den klima-effekten som skogen har. Og det er også andre ting som plantetetthet, sier Smedstuen.

VIKTIG: Anne Guri Kløvstad i Mjøsen Skog sier det er viktig å plante skog slik at det finnes skog til våre barnebarn. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

I vår skal Mjøsen Skog plante skog i felt som ble hogget i fjor og i vinter. Blant annet på et felt i Gjøvik. Her skal de sette ned drøyt 8000 planter. Det er viktig å plante skog rett etter hogst, mener skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad.

– Det må gjøres for at det skal være skog til barnebarna våre. Skogeiere er flinkere til å passe på at det plantes etter hogst, og skogbrukslederne våre er flinkere til å ta inn bestilling på planter, sier Kløvstad.

I Mjøsen skog solgte de i fjor 5,2 millioner planter. Det er en million mer enn året før.

Nye metoder

Etterspørselen er stor og for å kunne tilfredsstille kundene har Skogplanter på Biri tatt i bruk en ny metode for å få flere små grantrær klare til planting.

TREDOBLET: De siste årene er produksjonen på Biri tredoblet. Ved å først putte planter i mikropotter får man plass til langt flere trær i drivhusene. Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

De setter først plantene i mikropotter og etter hvert bytter de ut mikropottene med større potter.

– Det har gjort at vi har plass til fem ganger så mange planter i drivhusene våre som før.

Dette er Skogplanter alene om å gjøre i Norge. En annen ting de er alene om er å behandle plantene med ikke-kjemiske alternativer. Snutebillen er et stort problem for plantene i skogen, noe man ofte bruker kjemiske midler for å bli kvitt.

Skogplanter bruker voks.

– Vi har de siste årene dekket planten nederst med voks. Dette virker i to år, sier Smedstuen.