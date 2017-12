Seksualiserte bilder spredt på ungdomsfest: – Svært alvorlig

– Politiet har blitt gjort kjent med at det har blitt spredt seksualiserte bilder på sosiale medier i etterkant av en fest i Ringsaker.

Festen som lensmann i Ringsaker Terje Krogstad sikter til var natt til 10. desember.

I tillegg til spredningen av bilder kan også to jenter ha blitt dopet ned under festen, som Hamar Arbeiderblad først meldte.

Politiet tar blodprøver

– Politiet har blitt kontaktet av to jenter i etterkant av festen. De sa fra om at de hadde følt en utypisk rus. De var dermed usikre på om de hadde fått i seg noe annet enn alkohol, sier Krogstad.

Politiet etterforsker nå både bildespredningen og den mulige neddopingen.

– Vi ser på det som svært alvorlig, og prøver nå å få faktainformasjon på hva som har skjedd. Vi har også tatt blodprøve og sendt til analyse.

Han legger til at de har en del vitner å snakke med, både festdeltakere og de som var involvert i handlingene.

Skuffet over ny sak

Ringsaker har det siste året hatt flere politisaker om spredning av seksualiserte bilder på sosiale medier, tre gutter ble dømt. Krogstad er skuffet over at flere saker nå kommer på bordet.

– Vi har altså hatt flere saker tidligere i kommunen, og jeg frykter dette er en forholdsvis vanlig problemstilling.

Politiet: – Ungdom sprer seksualiserte bilder av hverandre

SOSIALE MEDIER: Det er særlig på de sosiale mediene Snapchat og Facebook at spredning av seksualiserte bilder skjer. Ungdom NRK snakket med sier det skjer etter nesten hver fest. Foto: AFP

– Mye skjedde på festen

Flere ungdommer NRK møtte i Brumunddal bekrefter at spredning av seksualiserte bilder er vanlig, også i Ringsaker.

– Det er veldig trist at det har blitt slik at det skjer på nesten hver fest. Vi vet at det skjer og det har blitt en del av ungdomslivet, sier en av jentene.

En gutt sier:

– Jeg kjenner til denne konkrete festen, og hvem som hadde den. Det var mye som skjedde, og det er ikke akseptabelt.

En jente sier det også er vanlig at jenter blir dopet ned.

– Jeg kjenner noen som sier at de har dopet ned jenter for å se de er dopet ned, og jeg syns jo selvfølgelig ikke at det er greit.

– Kommunen må ta ansvar

UNGDOMSKONTAKT: Marianne Ihle sier man har gjort mye fra kommunens side i Ringsaker etter det har blitt påvist omfattende spredning av seksualiserte bilder blant ungdom. Hun håper det er en vekker for både foreldre og ungdom at en ny sak har kommet fram. Foto: Privat

Marianne Ihle, miljøterapeut hos Ungdomskontakten i Ringsaker, er svært lei seg for situasjonen.

– Det er veldig trist at dette skjer igjen. Vi hadde jo noen saker for en tid tilbake, og etter det har man tatt flere grep i kommunen. Vi har hatt samarbeid med politiet og helsesøstre, og foredrag på skoler.

Hun sier kommunen må ta ansvar.

– Vi har også et ansvar for dem som utsetter andre for disse tingene, både når det gjelder rus og bildedeling. De må få en oppfølging, og hjelp slik at dette ikke gjentar seg i framtida.