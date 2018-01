– I nyhetene kommer det alltid frem at det er jentene som har blitt delt bilder av og guttene som har sendt – og det gjør det vanskelig for gutter å stå frem som offer, sier Mats Botten Breum (16).

NRK og andre medier har skrevet flere saker om jenter som har fått seksualiserte bilder av seg spredt på nett. Men – dette er noe som i høyeste grad også skjer med gutter.

Mats og medelev Sander By Solberg har flere kompiser som har blitt utsatt for det.

Sander sier at det vanligste eksemepelet er når gutter har sendt kjæresten sin seksualiserte bilder – så sender jenta bildet videre etter at kjæresteforholdet har tatt slutt.

– Noen jenter vil kanskje ta en slags hevn på eksen, og så skjønner de ikke alvoret bak det å sende bilder, sier Sander.

Mørketall blant gutta

BEKYMRET: Hans Marius Tessem, leder for tjenesten slettmeg.no, sier alt fokuset på jenter som blir utsatt for spredning av seksualiserte bilder har problematiske sider. Guttene kan synes det er desto vanskeligere å stå frem med lignende problemer. Foto: Jan Tore Øverstad

Lederen for slettmeg.no, Hans Marius Tessem, bekrefter at dette er en vanlig situasjon og bakgrunn for bildedelingen. Han sier bilder også kan brukes i forbindelse med mobbing.

– Vi vet at begge kjønn opplever dette, både gutter og jenter deler bilder uten samtykke og bruker dette nærmest som et våpen for å ta noen.

Slettmeg.no får rundt 500 saker i året som dreier seg om bilder. Av bildene som dreier seg om nakenhet, er gutteandelen cirka 20 prosent.

Men Tessem tror det er store mørketall når det gjelder gutteofre. Han sier at det er viktig at problemstillingen ikke blir en diskusjon om kjønn, men om adferd.

– Når vi stigmatiserer en gruppe kan mange gutter vegre seg for å stå frem eller søke hjelp, og det er veldig problematisk.

– Mange får selvmordstanker

HELSESISTA: Tale Maria Krohn Engvik er helsesøster på det sosiale mediet Snapchat. Det er der de fleste seksualiserte bilder spredt, og det gjelder bilder av begge kjønn. Foto: Privat

Helsesista på Snapchat, Tale Maria Krohn Engvik, sier det er svært vondt å få seksualiserte bilder av seg spredt på nett.

– Det kan være like belastende og kanskje enda vanskeligere enn å oppleve et fysisk overgrep. Det er så ute av kontroll, man vet ikke hvem som har sett bildene. Mange blir deprimerte, får angst og selvmordstanker. Og det gjelder uansett om det er gutter eller jenter som opplever det.

Hans Marius Tessem legger til:

– Dette rammer også hele familier. Mange foreldre blir sykmeldt fordi det er så vanskelig for barna.

HELSESØSTER: Kari Jæger på Storhamar videregående skole innrømmer at hun som oftest har sett saker om spredning av seksualiserte bilder fra jentas lys. Hun håper guttene vil komme til henne med sine historier – og problemene de sliter med. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Bør dele det med noen

Sexolog og helsesøster i Hamar kommune Kari Jæger sier det ikke er bra å bære på disse historiene alene.

– De bør dele det med noen. En god kompis eller oss helsesøstre på skolene, noen man stoler på. Hvis det er av grov karakter bør det anmeldes eller fjernes med hjelp av slettmeg.no.

Sander er enig i at man bør dele historiene sine.

– Ja, det syns jeg vi bør. For det er jo mange personer som det er mulig å snakke med om dette. Og jeg tror det er ingen som dømmer deg – alle skjønner at dette er vondt.