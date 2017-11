Seks fengslet i narkosak

Seks utenlandske statsborgere, fem menn og én kvinne, er varetektsfengslet i en stor narkotikasak i Kongsvinger. Politiadvokat Wigdis Hjalmarsen bekrefter overfor avisa Glåmdalen at seks personer ble varetektsfengslet for to dager siden. Utover det har hun ingen kommentar.