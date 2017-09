Generalsekretæren i Kongelig Norsk Seilforening, Anders Kristensen, er fornøyd med at de har fått til denne spesielle regattaen på fjellet.

En drøm om seiling på fjellet

I seilermiljøet har det i flere år vært snakket om at det kunne ha vært spennende å ha en regatta i fjellheimen.

– Ja, det har vært en snakkis lenge, men vi har brukt en del tid på å finne et egnet sted. Det er mange forhold som må ligge til rette.

FORNØYD: Anders Kristensen, generalsekretær i Kongelig Norsk Seilforening, er fornøyd med at de har fått en regatta til høyfjellet. Foto: Jorun Vang / NRK

Blant kravene var at det skulle ligge på minst 1000 meter over havet og innsjøen måtte være stor nok. Det måtte dessuten være et sted med vind.

Utfordrende vindforhold

– Vi har vært her siden onsdag og det har vært gode vindforhold disse dagene. Dessverre er det lite vind i dag når det gjelder. Nå håper vi bare at det blir nok vind til at vi får fullført konkurransen, sier Kristensen.

Flere ganger i løpet av lørdagen, måtte deltagerne ta pauser i konkurransen for å vente på mer vind.

– Det er ekstra spennende, taktisk sett å seile på slike plasser som dette. Det er så varierende vindforhold og vi må være ekstra oppmerksomme. Her blir det viktig å finne den riktige vinkelen og den korteste veien, sier seiler Eivind Melleby, som er en av deltagerne denne helgen.

UTFORDRENDE: I høyfjellet er det mer varierende vindforhold sammenlignet med kysten. – Det gjør konkurranser som dette på innsjøen Bygdin mer utfordrende enn vi er vant til, sier seiler Eivind Melleby. utfordrende Foto: Jorun Vang / NRK

Bygdin ved Eidsbugarden i Jotunheimen ligger 1060 meter over havet. Bygdin er omgitt av fjelltopper på 2000 meter.

Spektakulær regatta

– Bygdin vil uten tvil bli den mest spektakulære regattaen i 2017 og en opplevelse å huske. Dette er ikke VM, men det er mange som er sugne på å vinne. Mange har lyst til å dra hjem med en seier i en regatta på soe så spesielt som en regatta på høyfjellet på CV-en, sier Kristensen.

STOR NOK: Innsjøen Bygdin er en av få innsjøer i høyfjellet som er stor nok til en regatta. Foto: Jorun Vang / NRK

Bygdin er 33 kilometer lang. Innsjøen er blant de største i høyfjellet.

– Det er vakre omgivelser. Jeg tror, at uansett hvordan seilingen går, vil nok dette være en konkurranse som folk vil huske. Vi kan til og med se snø på toppene rundt her, sier Kristensen.

Grundig Sailing Cup seiles med de J/70-båter, og seilcupen arrangeres parallelt i Sverige og Danmark.

Årets serie består av fire regattahelger, fordelt på Oslo, Hankø, Son og Bygdin. Hvert heat består av 4–8 båter.

Regattaen avsluttes søndag.