Fortsatt redusert fart på togene

Bane Nor har funnet årsaken til at kjøreledningene langs Mjøsa ikke tåler mer enn 130 km/t. Årsaken er en feil med kjøreledningene som gjør at de ikke tåler den opprinnelige hastigheten på 200 km/t. Målet er å fikse feilen og øke hastigheten i løpet av sommeren, skriver HA.