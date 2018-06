Se elgkalven bli født!

– Dette er en utrolig opplevelse som jeg aldri vil glemme, sier programleder Kari Toft, som selv har opplevd utallige andre gylne øyeblikk i sin mangeårige karriere som naturreporter.

Videoen viser en omsorgsfull mor som har akseptert at mennesker er i nærheten under en fødsel.

Glittersjå Fjellgård ligger i Heidal i Sel, og er en besøksgård med en rekke dyrearter. Det er også mye elg i naturen rundt gården, så her er dyrene i sitt naturlige miljø.

Jaget vekk andre elger

I timene før kalvinga i dag tidlig, var elgkua tydelig stresset, og jaget vekk andre elger i nærheten. Deretter la hun seg til for å kalve, og godtok at Hege Thorson Nordskar fra fjellgården kunne sitte tett inntil, mens andre tilskuere var noen få meter unna.

Hege smurte seg også inn med noe av fostervæsken slik at det ble lettere for elgkua å godta et menneske i nærheten.

Den første kalven fikk være hos moren hele tiden, mens den andre umiddelbart ble fraktet vekk til en innhegning. Den får etter hvert morsmelk fra flaske.

Denne kalven skal etter noen uker tilbake til familien sin, men vil da for resten av livet være mer sosial og mindre redd for mennesker enn andre elger.

Sosialisering av elg

TILLIT MELLOM MENNESKER OG DYR: Elgkalver født i fangenskap opparbeider tidlig tillit til mennesker. Programleder Kari Toft skal bruke disse bildene i et program som kommer til høsten. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Glittersjå Fjellgård har lang erfaring i hvordan ville dyr kan sosialiseres til å hva mennesker rundt seg hele tiden uten av de mistrives.

– Jeg erfarte at elgkalven gikk mot meg med pipelyder, og snuste på meg som en valp, sier Kari Toft.

Det er svært vanskelig å oppnå vellykkede videoopptak av elgfødsler i naturen.

GLADE FØDSELSHJELPERE: F.v. programleder Kari Toft, Helge Nordskar og Hege Thorson Nordskar. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Til høsten kommer et program på NRK som setter søkelys på dyr som foreldre.