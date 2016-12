Satser på felles rakettoppskyting

– Det blir sosialt, trygt og alle får den beste utsikten til rakettene som skytes opp i Elverum, sier leder i Øver Leiret velforening, Steinar Hovland.

I mange år har diskusjonen gått om at det burde være felles oppskyting i byen i stedet for at hver og en skyter opp utenfor sin egen bolig. Men det har aldri blitt noe av.

Ønsker offentlig fyrverkeri

Flere brannsjefer ønsker offentlig fyrverkeri på nyttårsaften og flere forbudssoner mot fyrverkeri.

– Det er foreslått flere ganger og er vår anbefaling til kommuner. Erfaringer der de har gjort det er gode, sier brannsjef for Midt-Hedmark brannvesen Nils-Erik Haagenrud.

Brannvesenet erfarer hvert år at privat rakettoppskyting kan forårsake branner og mulighet for skader nyttårsaften.

Det går galt hvert eneste år

– Det er absolutt interessent, men det er spredtbygd her, sier ordfører på Tynset Merete Myhre Moen.

Det kan bli en diskusjon om folk på bygda skal være med å finansiere noe bare de i sentrum nyter godt av.

Vanskelig å forby

Steinar Hovland mener et forbud kan bli vanskelig å få gjennomført. Derfor arrangerer velforeningen for boliger rundt Christianfjeld festning midt i sentrum felles rakettoppskyting.

Rakettene skal skytes opp på en åpen plass nedenfor festningen, og folk kan stå på toppen av bakken og se rakettene fra hele byen. Tilbudet er åpent for alle som vil.

– Da blir det ikke bare trygt men også en mulighet for de som sitter alene på nyttårsaften å ha noen å ønske godt nytt år, sier han.