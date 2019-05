Tidligere i vår fortalte NRK om 15 år gamle Sander Kjerland Slette fra Bjoneroa i Oppland, som har bygget sin egen Boeing 737 på gutterommet. Han har brukt tre år på å bygge flysimulatoren med deler han har kjøpt på internett.

Det var mange som fikk med seg historien om 15-åringen, deriblant Georg Fredrik Myhre fra Hamar og Kenneth Høyen fra Brumunddal. Da bestemte de to pilotene seg raskt for at de måtte invitere flyentusiasten med på en flytur – i en ekte Boeing 737.

– Vi ble altså så mektig imponert da vi så dette innslaget om Sander på NRK. Så vi tenkte at det eneste rette her er å invitere denne gutten med på en flytur i en cockpit i en ekte 737, sier Myhre.

FLYSIMULATOR: Hjemme på gutterommet har Sander bygget en flysimulator. Den er malt i flyselskapet Norwegian sine farger. Foto: Geir Bernhard Randby / NRK

Den store dagen

Lørdag morgen møtte Sander opp på Oslo lufthavn sammen med faren sin. Neste stopp var Tallinn i Estland.

– Jeg håper å få se litt mer hvordan det er å være pilot, og at jeg får en fin opplevelse i flyet, sier en spent Sander.

Han møter de to pilotene i avgangshallen på flyplassen. De forteller at det ikke er hvem som helst som får lov til å være med på en sånn tur som den Sander har i vente.

– Jeg har jobbet i Norwegian i 13 år, og dette er første gang vi kontakter en person og inviterer dem med på denne måten her, forteller Myhre.

STAS: Sander forteller at han er veldig takknemlig for at han fikk lov til å være med på flyturen til Tallinn. Foto: Geir Randby / NRK

Kunnskapsrik

Inne i cockpit blir kunnskapen til Sander satt på prøve. Flere ganger spør Myhre hva de forskjellige knappene gjør, og Sander svarer uten å nøle.

– Det er nesten så du tror at det er iscenesatt når du sitter der, for han svarte altså så utfyllende og bra på alle spørsmålene, sier Myhre.

KUNNSKAPSRIK: Pilot Georg Fredrik Myhre testet kunnskapen til Sander under flyturen, og spurte han om hva de forskjellige knappene i cockpiten gjorde. Sander svarte riktig på alt uten å nøle. Foto: Geir Randby / NRK

Sander smiler fra øre til øre hele vegen fra Norge til Estland, og tilbake igjen.

– Turen var helt fantastisk. Vi hadde to myke landinger, og pilotene var veldig flinke. Det her nådde opp til forventningene og enda høyere, sier han.

Også for pilotene sto turen til forventningene.

– Vi er veldig imponert. Han er veldig kunnskapsrik, og sitter på mye bra informasjon allerede. Det var kjempegøy å ha han med, og jeg forventer ikke annet enn at han får en lysende framtid i luftfarten, sier Høyen.

For at Sander en dag vil bli en kollega har både Høyen og Myhre tro på.

– Det kommer til å bli en drøm å undervise denne piloten her i framtiden, sier Myhre.