– Det er ikke nok snø. Da blir det vanskelig å kjøre på ski, sier Per Arne Vole, daglig leder i Galdhøpiggen sommerskisenter.

T-SKJORTE: Det er varmt for Per Arne Vole på Galdhøpiggen sommerskisenter, selv på en gråværsdag. Foto: Even Lusæter / NRK

I dag måtte de stenge på grunn av at det varme været har smeltet bort snøen.

Dette er sjette gang siden 2006 at de må stenge grunnet mangel på snø. Breen senteret står på har smeltet 8 meter i samme tidsrom, og tidligere i år måtte de flytte skiheisen på grunn av dette.

Hei En liten oppdatering fra oss på juvplatået. På grunn av lite snø i vinter og varm værmelding framover må vi... Publisert av Galdhøpiggen Sommerskisenter Tirsdag 23. juli 2019

– Ekstrem snøsmelting

Galdhøpiggen er ikke alene om å ha måttet stenge på grunn av hetebølgen. Folgefonna (Fonna Glacier Ski resort), Stryn sommerski og Sognefjellet sommerskisenter har alle avsluttet sesongen tidligere enn planlagt.

Sammen utgjør de fire utvalget av sommerskisentre her til lands, selv om kun tre av dem har heisbasert kjøring. Nå har altså varmen tatt knekken på dem alle, inntil videre.

– Vi har måttet stenge før også, men dette er ekstremt. Jeg har aldri før sett en slik snøsmelting her, sier Tom Erik Finnerud ved Folgefonna sommerskisenter.

SNØFATTIG: Slik så det ut på Folgefonna 12. juli i år. De måtte stenge heisen i forrige uke. Foto: Folgefonna Sommerskisenter

Turister kom fordi det hadde smeltet i alpene

Per Vole ved Galdhøpiggen sommerskisenter opplyser at folk fra hele verden nå må avlyse skiturer til Jotunheimen. Faktisk hadde mange tenkt seg dit på grunn av at det står verre til andre steder.

– Det er varmt i alpene også, med enda større smelting. Breene har minket fire-fem meter i høyden ved noen av anleggene, sier han.

Selv om det da hadde vært god butikk å faktisk kunne holde åpent, har han ikke gitt opp håpet om at det fortsatt går an å drive et slikt senter i årene som kommer.

– Hadde jeg ikke hatt troen, hadde jeg ikke orket å holde på, sier han, og legger til at han ikke har planer om å slutte med det første.

Bekymrer det lokale næringslivet

Det varme været som fører til den store snøsmeltinga, bekymrer turistnæringa i Nord-Gudbrandsdalen. Daglig leder i Visit Jotunheimen, Mari Arnøygard Wedum, innrømmer at det merkes økonomisk.

BEKYMRET: Daglig leder i Visit Jotunheimen, Mari Wedum, sier at breer og snø er svært viktige for turistnæringa i regionen. Foto: Even Lusæter / NRK

– Galdhøpiggen sommerskisenter er helt klart viktig for oss på sommeren. Når de ser seg nødt til å stenge, påvirker det besøkstallene hos oss, sier hun.

– Er du bekymret for denne utviklingen?

– Jeg kjenner at det påvirker når man stadig hører om tropevarmer, breer som smelter i rekordfart og en opphetet jordklode.