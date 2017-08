Samlet til minnestund etter bildrap

Trygt i land fra kantra seilbåt

En seilbåt kantret på Mjøsa utenfor Biristrand fredag kveld. To personer som var ombord ble berget i land. De to er engelske. Flere nødetater rykket ut. Det var flere båter i nærheten og de hjalp de to trygt i land fra den kantra seilbåten.