Samlet Høyre enige om ulveforlik

– Jeg må si at jeg er glad og lettet over at et samlet parti har gitt en så tydelig beskjed!

Slik oppsummerer Hedmark Høyres toppkandidat foran det kommende stortingsvalget, Kristian Tonning Riise, søndagens felleskonferanse i Høyre. I det årlige møtet mellom partiets sentralstyre, stortingspolitikere og regjeringsapparat fikk både statsminister Erna Solberg og klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen tydelig beskjed fra et samlet parti: Ulveforliket må gjennomføres!

Ikke bare distriktsopprør

Tonning Riise sier Hedmark Høyre er blitt hørt, og at det som enkelte medier har kalt et distriktsopprør nå er å regne som et unisont krav fra hele partiet.

– Det er et halt samlet parti i dag som har gitt en entydig beskjed til regjeringen om at ulveforliket gjelder og at ulveforliket skal gjennomføres. Så regjeringen har fått en klar marsjordre nå om at nå skal alle steiner snus for å gjennomføre det, sier Tonning Riise.

Får noen dager

Unge Høyre-lederen fra Stange mener det nå blir viktig å gi regjeringen arbeidsro i noen dager, slik at de kan finne ut av hva som er den beste løsningen.

– Men det er i hvert fall ingen tvil lenger om hva som er beskjeden fra et samlet parti: Det er at ulveforliket ikke er veiledende, det skal gjennomføres!