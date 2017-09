Samler inn penger for å redde Braut

NRK skrev fredag om den 15 år gamle oksen, myten og legenden Braut, som er far til 300.000 kuer og okser i over 30 land. Men mandag 18. september klokka 13 skal han etter planen avlives. Han er ansett som utrangert.

Saken har vekket stort engasjement

En innsamlingsaksjon på nettet skal sørge for at Braut ikke har sin siste dag på mandag.

I annonser skriver de:

«– Vi jobber med et forslag til eierne om at han skal få leve sine siste år på gress og i skog og mark på Dale Store gård.(...) Vi håper på at eierne vil åpne for å gi ham en fin pensjonisttilværelse i stedet for at det er slutt på mandag.»

Braut er en legende, far til 300.000 okser og kuer i over 30 land. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Har flere «pensjonister» på gården

Det er Andreas Bjørnebye, som driver Dale Store gård med sammen med samboer Anette Westgaard, som har tatt initiativet til aksjonen og tilbudt seg å ta til seg Braut.

– Veldig mange har engasjert seg og noen spurte oss direkte om det ikke fantes noen alternative løsninger. For Braut er jo frisk og kan fint leve videre, sier Bjørneby.

Dale Store gård har gjennom tiden tatt til seg mange dyr av ulike grunner, og flere av dem lever der som pensjonister allerede.

Men det er et økonomisk spørsmål.

«En okse på godt og vel et tonn er ingen spøk å invitere med hjem. Han krever et herremåltid hver dag, i alle fall i kilo av fôr. Han skal også ha det lunt, trygt og godt. (...) Vi må også oppgradere bygg og gjerder. I tillegg må han reise til gården. Det koster sitt når man veier som ti staute mannfolk.»

Har fått inn nok penger

Nå er Andreas Bjørnebye overveldet over responsen. Alt fra storfebønder til andre dyreglade mennesker vil bidra.

– Den har vært overveldende positiv. Virkelig. Det er rørende, syns jeg.

De har allerede fått inn mye penger, mer enn de trenger i startfasen. Men på sikt trenger de faste støttespillere som gir et jevnlig beløp, for eksempel hver måned eller en gang i halvåret.

Geno avgjør mandag

Det er Geno som eier Braut. De avgjør mandag om oksen får flytte til Dale Store gård, eller om han blir avlivet som planlagt. Foto: Mette Finborud Børresen

Andreas Bjørneby er i dialog med Geno som eier Braut, men de kan foreløpig ikke si hva de vil gjøre. Det blir neppe tatt noen avgjørelse før i morgen.

– Det har vært en hyggelig dialog. Men så blir det opp til dem hva de ønsker å gjøre. Det er de som bestemmer til slutt, sier Bjørneby.

Hvis Braut likevel må bøte med livet og det ikke blir noen flytting til Dale Store gård, så vil de som har gitt penger til aksjonen få dem tilbake. Eller de kan gå til andre dyr på gården, som allerede er der i pensjon.