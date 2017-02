Sakkyndige: – Drapssiktet er strafferettslig tilregnelig

Natt til 13. desember i fjor ble en person funnet død på Mastmoen i Elverum. Dagen etter ble en mann i 30-åra pågrepet og siktet for drapet. I avhør skal den siktede ha forklart at han påførte avdøde skader med en sabel-lignende gjenstand.

Den siktede har sittet fengslet siden drapshandlingen og er foreløpig fengslet frem til 6. mars. Den alvorlige drapssaken gjør at politiet vil prøve å holde ham i varetekt fremover.

– Han er siktet for en svært alvorlig handling og en løslatelse nå vil skape utrygghet i samfunnet. Ved forrige fengsling tok vi forbehold om ha ham i forvaring frem til rettssaken, så det er planen, sier etterforskningsleder Roger Næss.

– Var tilregnelig på gjerningstidspunktet

Politiet er i ferd med å avslutte etterforskningen og venter blant annet på sluttføringen av den endelige obduksjonsrapporten. Mannen er undersøkt av sakkyndige mens han har sittet fengslet.

– Det ble konkludert med at siktede er strafferettslig tilregnelig og at han også var det på gjerningstidspunktet. Blir han dømt betyr det at han kan straffes, forklarer Næss.

I alvorlige straffesaker er det standard fremgangsmåte å ha en prejudisiell observasjon av den siktede for å avdekke om vedkommende var tilregnelig eller ikke, eller hadde andre alvorlige psykiske lidelser på gjerningstidspunktet.

Det vil si om en person kan bebreides for den handlingen vedkommende har gjort.

Det er en rapport som avgis av en psykolog eller psykiater, og er en utredning av siktedes psyke i en straffesak som skal se om det er behov for det som kalles en fullstendig observasjon.

– Tung tid

Helge Hartz er mannens forsvarer og beskriver at han har det vanskelig.

Helge Hartz er den siktedes forsvarer. Foto: Trond Ivan Hagen / NRK

– Ut fra våre samtaler har han det etter forholdene greit, men dette har vært en veldig tung tid for ham.

Mannen har tidligere sagt at han husker lite av hva som skjedde, men har innrømmet et han brukte vold mot avdøde.

– Han ha erkjent de faktiske forhold, men vi har ventet med skyldspørsmålet inntil sakkyndigrapporten. Så nå må vi ta stilling til spørsmål om straffskyld, forklarer Hartz.

Politiet satser på å sende saken videre til statsadvokaten før påske og har mål om at den kommer opp i retten mot sommeren.