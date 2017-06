Sæd fra Hedmark til Kina: – Begge folkene ønsker å bli venner igjen

I flytende nitrogen målt til -196 grader, ligger de godt bevart. På Genos oksestasjon Store Ree i Stange produseres det årlig 1,2 millioner doser med oksesæd. Nå kan kineserne, eller snarere de kinesiske kuene, få glede av dette.

Etter flere år med isfront mellom kinesiske og norske myndigheter, har handelen endelig begynt å vokse frem igjen.

SENDEKLART: Nedfrosset norsk oksesæd skal hjelpe kinesere å drikke mer melk. Foto: Stig Westre

Det kan være godt nytt for Geno, avler og utvikler av NRF (Norsk rødt fe), som samarbeidet godt med Kina for noen år tilbake. Men forholdet surnet fort da Nobels fredspris i 2010 ble delt ut regimekritikeren Liu Xiaobo.

En halv liter melk per hode

Nå har mattilsynet i Kina kommet tilbake. Målet er å komme enda nærmere gode nasjonale avtaler med Norge. For kineserne trenger flere gode melkekyr, for også i Kina har de oppdaget at melk er sunt.

– Vår tidligere statsminister hadde en drøm om at alle kinesere, spesielt barna, kunne unne seg en halv liter melk hver dag, sier Fiona Jing, representant for Geno i Kina og Mongolia, og tolk for de utsendte fra det Kinesiske mattilsynet.

– Det vi gjør er veldig viktig for at bøndene skal kunne få sunne dyr, som kan produsere bedre melk til forbrukerne, mener hun.

TRENGER NORSKE PRODUKTER: Fiona Jing (t.h), representant fra Geno og tolk for det kinesiske mattilsynet mener Norge er et hett tema i hjemlandet. Foto: Ola Bjørlo Strande

Norge et hett tema

Jing kan fortelle at det kinesiske forbrukersamfunnet er kravstort når det gjelder kvaliteten på maten deres. Nå som den politiske situasjonen mellom landene er på bedringens vei, mener hun norsk oksesæd kan bygge broer.

– Den politiske situasjonen er absolutt bedre nå. Norge er et hett tema i Kina nå for tiden. Etter så mange år med boikott tror jeg begge landenes folk ønsker å bli venner igjen, og ha et godt forhold, sier Jing.

Forholdet mellom Norge og Kina Foto: Frederic J. Brown / AFP Ekspandér faktaboks Nobelkomiteen tildelte den fengslede, kinesiske dissidenten Liu Xiaobo fredsprisen for 2010.

Tildelingen vakte svært krasse reaksjoner i Kina, som kalte prisen «uanstendig». Norge ble beskyldt for å belønne en dømt «kriminell.»

Kinesiske myndigheter avviste det norske argumentet om nobelkomiteens politiske uavhengighet, og hevdet at den norske regjeringens håndtering av saken viste at den støtter tildelingen.

30. november 2010 ble det kjent at Kina utsatte forhandlingene om en handelsavtale med Norge på ubestemt tid.

Kina har siden nektet enhver politisk kontakt på høyt nivå med Norge. Flere planlagte møter er blitt avlyst fra Kinas side uten begrunnelse.

Norske bedrifter i Kina har hatt problemer med å skaffe visum til sine ansatte, og har også møtt andre utfordringer i landet. En periode etter fredsprisutdelingen var det forbigående problemer med salg av norsk fisk til Kina.

UD og Kina opplyste før jul 2016 at forholdet normaliseres og at forhandlingene om en frihandelsavtale blir gjenopptatt. (©NTB)

En annen som er fornøyd med den forestående avtalen er Sverre Bjørnstad, administrerende direktør i Geno. Etter flere år med pause i leveringen av sperm, kan han igjen ønske melkesøkende kinesere velkommen.

FRA SPERM TIL DENNE: Slik reklamerer Geno for den norske oksen, som Bjørnstad mener passer godt inn i Kina Foto: Stig Westre

– Det er viktig for at denne stasjonen å bli godkjent og kvalitetssikret som eksportør, og kan levere sæd til Kina, sier han.

Kunnskapssøkende kinesere

Bjørnstad kan fortelle at Kina har et stort market for fe. Det er flere kuer i Kina enn i USA, og ifølge Bjørnstad ønsker Kina å øke produksjonen av innlandsprodusert mat.

– Der ser vi at Norsk rødt fe passer godt inn. Vi har flere ganger sendt delegasjoner til Kina, og de virker veldig kunnskapssøkende. Flere veterinærer fra Geno har kurset kineserne i inseminering og driftsledelse, forteller han.

I første omgang er snakk om en forsendelse på 20.000 doser med norsk oksesperm fra Stange til Kina.