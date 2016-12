Ruster seg for ekstremvær

Ifølge værvarselet kan det komme vindkast på mellom 25 til 35 meter i sekundet. Hvis uværet blir så kraftig, kan det by på problemer for mange i distriktet.

Fylkesmannen i Oppland går nå ut og advarer mot det som kan komme.

– Vi vet av erfaring, spesielt etter ekstremværet Dagmar i romjula 2011, at dersom det kommer vindkast på 35 m/s i lavlandet vil mange miste strømmen, telefon og internett. Det kan også bli trefall, og veier kan bli stengt, står det i et presseskriv fra Fylkesmannen.

Røde Kors har ingen spesiell beredskap i de mest utsatte områdene i Oppland. De sier til NRK at de har vanlig bemanning og avventer situasjonen. Røde Kors er klare til å rykk ut på kort varsel om politiet, Fylkesmannen eller andre trenger assistanse.

– Ikke bekymret

I Rondane er det varslet liten storm og snø. På Rondane Høyfjellshotell tar de stormvarselet med ro.

– Det har vært sterke kast her før også , så dette er vi ganske vant til. Hotellet er stengt nå, men vi har folk i hytter og leiligheter. Vi har fire stykker på plass som skal brøyte og bistå gjestene om været skulle bli ille, sier styreleder Pål Bertling Hansen.

Hyttene ligger såpass lavt at Bertling Hansen regner med de slipper unna de verste stormkastene. Turistanlegget har egentlig et eget kraftverk, men med en ødelagt turbin, vil det ikke være noen ekstra strømforsyning om uværet skulle slå ut strømmen.

Vindfall og ødelagte kraftledninger kan bli resultatet om Urd slår til med full kraft. Foto: Inger Handegård / NTB scanpix

– Jeg har aldri opplevd at strømmen har blitt borte her, så det bekymrer meg ikke. Alt i alt føler jeg at vi har god kontroll og gjestene vi har her er oppegående mennesker. De følger med på været og legger ikke ut på tur nå som det er varslet ekstremvær, sier Bertling Hansen.

Råd for ekstremvær

Hvis uværet blir ille er rådene fra Fylkesmannen som følger:

Følg med på værvarslene

Følg politiets og øvrige myndigheters oppfordringer

Ikke beveg deg utendørs mer enn strengt nødvendig hvis/når vinden øker

Sikre løsøre og parkere bilen i garasjen (om du har)

Ta høyde for at strømmen kan bli borte i mange timer

Lade telefonen

Dersom telefonnettet er nede og du har behov for øyeblikkelig hjelp er rådene disse: