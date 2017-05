Russebuss-sjåfør: – Det er et rullende diskotek uten stopp

– Det er hektisk, russen skal gjøre alt mulig på tre uker. Noen ganger på dagen er det foreldrerulling og søskenrulling, så begynner det i 22–23 tiden og varer til 03.00-06.00 på natta, det varierer litt.

Til vanlig er Perparim Sejdaj timesjåfør i et busselskap, men i tre hektiske maiuker har han gjort et ganske drastisk kundebytte – han er sjåfør for russebussen La Flame i Hamar.

Han forteller om en travel tid, men at det går bra for en periode.

– Jeg har fri på dagtid, så jeg legger meg og sover til ungene kommer hjem fra skolen i 14-tiden.

Blir ikke rik

Perparim får betalt av de 25 guttene på russebussen – men han sier at lønnen ikke er til å bli rik av.

– Jeg tjener på ingen måte 250.000 eller andre summer som har blitt brukt som eksempel. Men en ålreit kompensasjon for at jeg tar meg fri fra den andre jobben får jeg. Og jeg gjør alt etter boka, med kjøreskiver, og jeg respekterer kjøre- og hviletid.

Les også:

FEIRER: De 25 guttene i russebussen La Flame i Hamar har de siste tre ukene feiret russetiden. Her er de samlet på vorspiel på kvelden 16. mai. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Et rullende diskotek med full guffe

Han sier at det er alt annet enn stille når bussen kjører rundt i gatene.

– Det er et rullende diskotek som ikke tar slutt, med full guffe og musikk. Det er som et ekte utested, det er bare skjenkebevilgninga som mangler, ler han.

Og han innrømmer at det med jobben følger et ganske stort ansvar.

– Guttene får jo sånne rare innfall som å ville hoppe fra taket. Så skal de kanskje ta med seg en stolpe eller en stein inni bussen, usmarte ideer du får når du er full. Så jeg føler litt ansvar for å holde styr på dem.

Ingen voldsepisoder eller bråk

KONTROLL: Perparim Sejdaj presiserer at han bruker kjørekort og følger reglene for kjøre- og hviletid. Etter 17. mai skal han tilbake til sin vanlige jobb som bussjåfør. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

Men han presiserer at det er en real gjeng.

– Tross alt har det gått ganske rolig for seg. Guttene er ganske lydige, og vi har ikke hatt voldsepisoder eller bråk med andre busser og folk. Det eneste vi har fått klager på er den høye musikken.

Russepresident Sondre Thorsen Brendlien, som også er en av russebussmedlemmene, sier at den siste måneden har vært vellykket for guttegjengen.

– Det har gått helt fint. Vi er flinke til å ta vare på hverandre, og har hatt det morsomt på kveldene. Nå skal vi kose oss på 17. mai.

Første og siste gang

Og nå på 17. mai har Perparim Sejdaj siste dag på jobb som russebussjåfør. Men frister det til gjentakelse?

Svaret kommer raskt og kontant.

– Nei, jeg har allerede sagt fra at det ikke blir kjøring neste år. Dette er første og siste gang!