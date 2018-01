Rundt 100 personer møtte opp på nyttårsmarkering for å hindre folk i å hoppe

Rundt 100 mennesker samlet seg på Vingnesbrua i Lillehammer for å markere inngangen til 2018.

2017 ble et trist og tragisk år for mange på Lillehammer, fordi flere ungdommer valgte å ta livet sitt.

For ett år siden skjedde det igjen – én person tok livet sitt på Lillehammer-brua. Men i natt var brua fylt med folk og leven, i stedet for med blålys og sirener.

– 2017 var et forferdelig år da mange unge mennesker valgte å ta sitt eget liv. Det begynte med et selvmord her på brua nyttårsaften i fjor. I år er vi samlet akkurat her for å vise at vi må bry oss og ta vare på hverandre, sier Gry Heiberg.

Det er hun og sønnen Petter Alexander som har tatt initiativet til den nyttårsfesten på brua.

BROBYGGERE: Gry Heiberg og sønnen Peter Alexander Heiberg vil skape samhold og fellesskap, for å forhindre at flere hopper fra Vingnesbrua på Lillehammer. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Rundt hundre møtte opp

– Vi arrangerer nyttårsfeiring, men det betyr ikke at man ikke har lov til å være lei seg! Kom om du trenger noen å være sammen med, kom om du er sammen med noen. Her vil du uansett møte noen som bryr seg, sa Heiberg før arrangementet startet.

Og lillehamringene tok Heibergs oppfordring, og møtte opp på arrangementet. Det ble en feiring uten selvmord.

– I natt skal ikke blålysene få dominere nyttårsfeiringen her på brua. I natt står vi sammen for varme og glede, sier initiativtaker Gry Heiberg.

– La 2018 bli et år da vi passer på hverandre, fortsetter Heiberg.

Foto: Madeleine Cederstrøm / NRK

Minnemarkering i sommer

Etter at flere ungdommer i Lillehammer-traktene har tatt livet sitt det siste året, har temaet vært oppe flere ganger.

I juni ble det arrangert en egen markering på Stortorget, der rundt 200 ungdommer samlet seg.