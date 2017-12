Rumensk bande avslørt: – Her skulle de stjele

Mange steder på sør- og østlandet stod på lista til to rumenere som i helga ble tatt ved Triaden Lørenskog Storsenter.

Politiet mener de to mennene på 42 og 44 år tenkt å oppsøke disse de neste ukene for å stjele.

Lørdag ble det imidlertid bråstopp. Da ble de avslørt av to sivilkledde vektere, og nå sitter de varetektsfengslet ved et fengsel i Hedmark.

Store verdier

Det var Romerikes Blad som først omtalte saken.

I bilen til de to, en tyskregistrert Opel Corsa, fant politiet tyvgods for om lag 80 000 kroner. De to tyvene hadde også et depot i ei hytte på Bogstad camping i Oslo.

Til sammen ble det i bilen og hytta funnet tyvgods for om lag 250 000 kroner.

TATT: To sivilkledde vektere fattet mistanke, og avslørte to personer som har stjålet fra butikker i lengre tid. Foto: NOKAS/POLITIET

– De to innrømmer at de har stjålet varer for 80 000 kroner, men er så langt ikke avhørt om tyvegodset som ble funnet i hytta, forteller politiførstebetjent Per Sørheim ved Lørenskog lensmannskontor.

Har stjålet alt fra dyre jakker til sjampo

Lørenskog lensmannskontor sitter nå med en mengde tyvgods som de ikke vet hvor kommer fra.

Vekterne ved Triaden Lørenskog Storsenter har fått i oppgave å spore tyvgodset som ble funnet i bilen utenfor. Hvor resten kommer fra, vil de gjerne ha tips om.

De to tyvene har stjålet mange dyre merkeklær. Spesielt jakker til flere tusen kroner har de tatt mange av. Men også rimeligere ting, som sjampo, kaffe og konfekt.

KLARGJORT FOR TRANSPORT: Tyvgods funnet i hytta de to leide på Bogstad camping i Oslo. Foto: Politiet

I hytta på Bogstad stod mye av varene allerede pakket og klare for transport. Det er foreløpig uklart for politiet hvordan varene skulle transporteres.

Imidlertid var det på flere av eskene påført en adresse til en spesiell landsby i Romania.

Alle varene var svært godt pakket, selv sjampoflaskene var tapet igjen for at de ikke skulle begynne å lekke på turen. Politiet vet ikke hvor mye stjålne varer som allerede er sendt ut av landet.

Innbruddssteder var nummerert

Politiet mener de beslaglagte notatene viser at de to tyvene har planlagt stjelingen systematisk over en lengre periode. Politiet utelukker ikke at de to er en del av et større nettverk.

Minst en av de to mennene har vært bosatt i Tyskland, og begge to er kjente for tysk politi for lignende virksomhet der. De skal også ha andre kriminelle forhold på samvittigheten.

De to ble arrestert sist torsdag, og varetektsfengslet sist fredag. De er varetektsfengslet fram til 5. januar, og ifølge Dag Svensson som er oppnevnt som forsvarer for en av de to, har de erkjent forholdene de er sikta for.