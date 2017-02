Rumenere fengslet etter ran av eldre

Rumenerne hadde "spesialisert" seg på å distrahere eldre som nettopp hadde tatt ut større pengebeløp. En av hendelsene skjedde utenfor et postkontor på Gjøvik og det andre ved Amfi-senteret på Raufoss mandag formiddag. Etter at media publiserte overvåkingsbilder kom det inn flere tips til politiet og tirsdag ble de pågrepet i Drammen.

Det skjedde etter at noen i Drammen hadde gjenkjent rumenerne og meldt fra til politiet. Saken ble omtalt i TV2-programmet Åsted Norge mandag kveld.

En av rumenerne har avgitt en uforbeholden tilståelse, den andre har delvis tilstått, mens den tredje nekter straffskyld.

Utspekulert metode

"Metoden" har bestått i å oppsøke eldre mennesker som nettopp har tatt ut penger, og be om vegbeskrivelse til et sted. Dermed blir offeret distrahert, og manglende oppmerksomhet gjør at det blir mulig å stjele kontanter uten at det blir oppdaget med en gang.

I de to tilfellene på Raufoss og Gjøvik oppdaget de eldre når de kom hjem at store pengebeløp var borte.

– Fare for flukt ut av landet

– Vi mener det er stor fare for at disse tre reiser ut av landet. Det var derfor vi ba om fire uker varetekt, sier politiadvokat Qasim Bhatti.

Politiet vil også be om utvisning av de tre.