Rovviltnemndene er klare for å jobbe igjen

Et flertall på Stortinget støtter ikke Vidar Helgesens forslag til endring av naturmangfoldsloven.

Energi- og miljøkomiteen avga onsdag innstilling i saken. De mener gjeldende lov gir mulighet til å ta ut ulv innenfor ulvesona, dersom det gjøres noen små endringer.

Det gjør at rovviltnemndene nå vurderer å ta opp igjen arbeidet sitt, sier leder Arnfinn Nergård.

– Vi avventer Stortinget behandling i neste uke, men når det er formelt i orden så vil jeg tro at vi kommer til å ta opp igjen våre verv, sier Nergård.

Får støtte

Det var i protest, at hele rovviltnemnda i Hedmark la ned vervene sine den 21. desember i fjor.

Dagen før hadde klima- og miljøminister Vidar Helgesen overraskende sagt nei til rovviltnemndenes vedtak om å felle 32 ulver innenfor ulvesona, deriblant hele Slettåsflokken og Osdalsflokken. Avgjørelsen førte til sterke reaksjoner.

Tre medlemmer av rovviltnemda i Oppland la også ned vervene sine. Leder Aud Hove sier de, på lik linje med Hedmark, vurderer å gjennoppta jobben nå.

Nytt nederlag for Helgesen

Onsdag led klimaminister Vidar Helgesen et kraftig nederlag, da ingen politiske partier, heller ikke hans eget Høyre, ville støtte forslaget hans om endringer i naturmangfoldsloven.

Senterpartiet har sagt at de vil fremme mistillitsforslag mot statsråden og Arbeiderpartiet vurderer å gjøre det samme.

Ap-politiker og nestleder i rovviltnemnda i Hedmark, Reidar Åsgård, tror dog ikke ulvekonflikten blir noe mindre, selv om Stortinget gjør det lettere å skyte ulv.

Fakta om ulvestriden Ekspandér faktaboks > I mai i fjor vart Høgre samde med Ap, Frp og KrF om rovdyrforliket, og Stortinget gjorde vedtak om bestandsmål for ulv. > Like før jul slo klima- og miljøminister Vidar Helgesen fast at det berre er lovheimel til å skyte 15 av dei 47 ulvane som rovviltnemndene hadde vedteke å ta ut. > Stortinget bad Helgesen kome med ei løysing på korleis forvaltinga av ulv kan gjennomførast i tråd med vedtaket frå Stortinget, samt lover og reglar. > Helgesen meiner løysinga er å endre naturmangfaldlova, slik at det kan bli lettare å starte lisensjakt på ulv i ulvesona. > To gongar har Helgesen presenterte løysingar som Stortinget ikkje har ville stille seg bak. Det siste forslaget vart nedstemt på onsdag.

Frykter økt konflikt tross løsning

Han sier det kan bli nødvendig å ta ut flere ulver når jakta kommer i gang enn det som ble bestemt sist, for å komme ned på bestandsmålet som Stortinget har bestemt.

– Da vil ropet fra dem som vil at all ulv skal leve, bli enda høyere. Engasjement og temperaturen rundt saken blir ikke noe lavere neste vinter, for å uttrykke meg litt forsiktig, sier Åsgård.

Arnfinn Nergård tror det kommer til å bli en konfliktfylt sommer også.

– Det er ingen tvil om at mye ulv innen for sona, vil føre til mer ulv utenfor sona. Dermed blir det tøft i områdene rundt sona der det er en betydelig tetthet av beitedyr, sier han.

Når rovviltnemnda i Hedmark er satt igjen, kan det bli aktuelt å gjøre et nytt vedtak om felling av ulv i neste lisensjaktperiode. Men Nergård sier de må avvente nye rapporter om antall ulv og ynglinger som kommer i juni.