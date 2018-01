Venstres Ola Elvestuen har markert som en sterk forkjemper for at det skal være flere ulver i Norge. Nå blir han klima- og miljøminister og får ansvaret for rovdyrpolitikken i Erna Solbergs nye blågrønne regjering.

– Ulven skal ikke skytes, ulven må vernes. Nå er det rom for at vi kan ha mer ulv, nå kan vi utvide ulvesona. Vi kan ha flere ynglinger, sa Elvestuen under en demonstrasjon foran Stortinget i oktober 2016. I forbindelse med behandlingen av ulvemeldingen i 2016 tok Elvestuen til orde for økning i ulvebestanden.

Mens rovdyrforkjemperne jubler, mener rovdyrmotstanderne Elvestuen er et dårlig valg.

– Rovdyrstriden kan bli enda verre

Linda Suleng er sauebonde på Lena på Toten. Gården hennes ligger bare noen kilometer fra Eina, der den nye miljøministeren Ola Elvestuen er oppvokst.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Dette området ble hardt rammet av ulveangrep i sommer, da én enslig ulv tok livet av minst 300 sauer på noen sommeruker.

Suleng er leder i det lokale bondelaget og var talsperson for sauebøndene under ulveangrepet.

Nyheten om at det er en totning som skal styre Klima- og miljødepartementet, mottas ikke med jubel her.

– Det vil overraske meg om ikke rovdyrstriden nå blir enda verre, sier Linda Suleng.

Hun tror Venstre og Elvestuen kommer til å gå på mange nederlag i miljøpolitikken, og viser til at Elvestuen må forholde seg til de andre regjeringspartiene og til flertallet i Stortinget.

– Vi kan ikke svartmale før han har begynt. Rovdyrpolitikken vil han ikke klare å endre stort på og jeg tror de skal svelge mange kameler, sier hun.

Får ulvesak på bordet

En av de første sakene den nyutnevnte miljøministeren Ola Elvestuen får på bordet er søknad om å få ta ut enda flere ulver i ulvesona i Hedmark.

JEGER: Knut Arne Gjems er leder for Hedmark jeger- og fiskeforening. Foto: Anne Næsheim / NRK

I januar ble det felt 16 ulver i ulvesona. Etter at Rovdata kom med tall som viser at antall ulver i Norge er over bestandsmålet, er det søkt om å få ta ut flere.

SP: Marit Knutsdatter Strand er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Foto: Ragne B. Lysaker, Senterpartiet

– Han har gjort det tydelig at han er sterk ulveverner. Da må vi henge på enda hardere slik at Stortingets vedtak skal bli fulgt, sier leder i Hedmark jeger- og fiskeforening, Knut Arne Gjems.

Han legger til:

– Det er overraskende og et sjansespill fra regjeringa Solbergs side å velge en så konfliktskapende minister, sier Gjems.

Heller ikke Senterpartiet sender hjertelige gratulasjoner til Venstres nye statsråd.

– Dette ser vi på som et nederlag. Vi har allerede slitt med den blåblå regjeringa og frykter det blir enda mindre forståelse for den forferdelige virkeligheten altfor mange bønder har om sommeren, sier Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Senterpartiet.

Populært valg hos miljøorganisasjonene

Flere miljøorganisasjoner applauderer valget av Elvestuen.

Verdens naturfond (WWF) setter sin lit til Venstremannen i ulvesaken, som de håper vil utfordre det politisk vedtatte målet for ulvebestanden.

– Elvestuen har vært en forkjemper for ulv i norsk natur, og Venstre er et parti som ønsker en levedyktig bestand av ulv i Norge. Jaktnivået i dag må ned for å få en bærekraftig ulvebestand, sier konstituert generalsekretær Karoline Andaur Andaur til NTB.

Greenpeace mener Elvestuen er et godt valg, og viser til at han har vist stort miljøengasjement over lang tid, blant annet i rovdyrsaken. De regner også med at Norge nå får et skifte i ulvesaken.