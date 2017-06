Dyrt å arrangere verdenscup

Underskuddet i verdenscupen på Lillehammer for 2016 er forventet å bli på rundt en million kroner. Nå ser det bedre ut for 2017, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.De tre siste åra har regnskapet vist et solid underskudd for skifesten på Lillehammer.