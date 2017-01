Trafikkulykke ved Koppang

Ein personbil har landa på taket på riksveg 3 rett sør for avkøyringa til Koppang. Vegen er stengt og naudetatane er på staden. Det var tre personar i bilen, to vaksne og eit barn. Alle er no ute av bilen, og alle tre har fått mindre skadar, men ingen er alvorleg skadd. Politiet melder om at det er svært glatt på ulykkestaden.