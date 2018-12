Stress, mye mat og alkohol fører til økt risiko for hjerteinfarkt i høytiden, ifølge svenske forskere. En omfattende studie ved Skåne Universitetssykehus tyder på at 24. desember er årets farligste dag.

– Akkurat på julaften ser vi 37 prosent flere hjerteinfarkt sammenliknet med vanlige dager, forteller lege og doktorgradsstipendiat Moman Mohammad til NRK.

Studien der forskerne har gått gjennom nesten 300 000 tilfeller av infarkt mellom 1998 og 2004, ble nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal. Ifølge Mohammad skiller julaften seg fra resten av året på flere måter.

– Ellers i året er risikoen for hjerteinfarkt størst i morgentimene, men på julaften peaker symptomene på kvelden. Risikoen er størst kl. 22, sier han.

Julekvelden mest risikofylt

Et av hovedfunnene i studien er at faren for hjertesykdom øker ved store anledninger. Både julaften og midtsommer er risikodager i Sverige.

– Vi vet ikke med sikkerhet hvorfor, men kan spekulere i at økt aktivitet er årsaken. I tillegg treffer vi slekt, spiser mye mat, drikker alkohol og har mye emosjonelt stress, sier Mohammad.

Han sier det ikke er grunn til bekymring på julekvelden for friske personer.

– Vi snakker om 20 ekstra infarkt på julaften. Risikoen er i utgangspunktet ikke veldig stor, men vi bør være klar over at eldre og syke er mer utsatt.

Typiske symptomer på hjerteinfarkt Ekspandér faktaboks Smerte midt i (vanligst) eller til venstre i brystet.

Typisk oppleves smerten som et trykk, en stramming eller et ubehag i brystet.

Ofte utstråling til én eller begge armer, særlig venstre, og til hals og underkjeve, eventuelt til øvre del av ryggen. Av og til sitter smerten bare et eller flere av disse stedene – eller helt øverst i magen, nær midtlinjen.

Smertene er vanligvis sterke, og lindres ikke av hvile, heller ikke ved bruk av nitroglyserin.

Smertene er oftest konstante, men kan av og til komme og gå.

Kvalme og brekninger er vanlig.

Kaldsvetting og/eller uforklarlig kortpustethet er også ganske vanlig.

Hver tredje som gjennomgår et hjerteinfarkt, har ikke typiske symptomer med brystsmerter.

Utypiske infarktsymptomer er vanligere hos eldre og diabetikere.

Utypiske infarktsymptomer er noe vanligere hos kvinner enn menn. Derfor skal også anfall med uforklarlig, elendig allmenntilstand tas alvorlig. Kilde: lhl.no

– Vær forsiktig med salt

Konstituert overlege ved indremedisinsk avdeling på Hamar sykehus, Hall Schartum-Hansen sier resultatene fra Sverige trolig er overførbare til Norge.

– Det er interessante funn, men økningen er ikke av stor betydning fordi risikoen for hjerteinfarkt i utgangspunktet er liten, sier han.

Schartum-Hansen sier juleinfarktene som er registrert i studien kan kategoriseres som små infarkter og peker på at det er fallende risiko for de mest alvorlige og dødelige infarktene i Norge.

– Det vi ofte ser i julen er at pasienter med hjertesvikt blir dårligere av store saltrike måltider.

Jul er sykdomshøytid

Hjerteinfarkt er langt fra den eneste helsetrusselen vi står ovenfor i de kommende dagene, skal vi tro allmennlege og forsker Kjetil Høye ved Medi3 på Hamar.

– Julen kommer når det er som mørkest. Vi mangler vitaminer og kulden gjør oss deprimert. Alt påvirker immunforsvaret og vi blir lettere syke, forteller han.

RADIOLEGE: Kjetil Høye er NRKs egen «radiodoktor». Foto: Linda Vespestad / NRK

I tillegg fører ofte juleferien med seg vektoppgang. I snitt legger nordmenn på seg tre kg, ifølge Høye.

– Vi overspiser oftere og får overvekt. Julen er den fete mats høytid, forteller legen.

Han oppfordrer nordmenn til å holde seg i aktivitet for å minke risikoen for både fysisk og psykisk sykdom.