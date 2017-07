Risikerer å måtte helle ut 2000 liter mjølk på grunn av regnet

Marius Røed Sveipe og kona tok over garden så seint som i januar. Regnet som kom søndag og natt til mandag har gjort store skader ved det nye hjemmet deres.

– Vi hørte det regna fryktelig i går kveld. Vi fikk hjelp av en til å grave der vannmassene hadde herjet, men han måtte hjem og sove da klokka var rundt fem på morgenen. Etter det begynte vannet å ta veier gjennom garden.

Gardstunet har fått hard medfart etter regnet. – Vegen kan ikke kjøres på, og tunet er ødelagt, sier Sveipe. Foto: Arne Sørenes

Det siste døgnet har regnet midt sagt satt sitt preg på området rundt garden til familien i Sør-Fron.

– Vannet har gravd grøfter som er 50–60 centimeter dype, veiene kan ikke kjøres på, og tunet er ødelagt. Dette kommer til å ta fryktelig lang tid å rydde opp.

Må helle ut mjølk

Sveipe frykter nå at store mengder mjølk nå må helles alle andre steder enn i kartong.

– Jeg tror mjølkebilen kommer til å slite med å komme frem i morgen. Siden vi er ganske ferske bønder, så vet jeg ikke helt hvordan Tines garantier gjelder, men får vi ikke levert den, så må vi slå ut 2000 liter mjølk.

Sveipe føler ødeleggelsene har vært som et slag i trynet på de unge bøndene.

– De siste sju timene har vært veldig tøffe. Det tok litt tid før det sank inn, men nå ser vi jo hvordan vannet har herja.

Slik ser familien Røed Sveipes gardstun i Sør-Fron ut etter uværet som herjet i store deler av Innlandet og Sogn og Fjordane søndag og mandag. Foto: Arne Sørenes

Får erstatning

Bjørn Malm, pressvakt i Tine opplyser til NRK at Sveipe får erstatning for mjølka som eventuelt må helles ut.

– Dersom vi ikke får hentet mjølk på grunn av det ikke er framkommelig etter naturødeleggelser, vil bonden få dette erstattet, sier Malm.

Han forteller at Tine for øyeblikket ikke har fullstendig oversikt over hvordan leveringa av mjølka vil gå etter ødeleggelsene.

– Med unntak av Sogn og Fjordane, hvor vi har litt problemer, er det bare snakk om enkelttilfeller i Hedmark og Oppland hvor det muligens ikke kan bli levert mjølk, sier Malm.

Får god hjelp

Familien Røed Sveipe får nå god hjelp av naboer, mens de forsøker å reparere skadene som har skjedd.

– Nå det har gått fra å prøve å redde ting til å drive skadebegrensning. Heldigvis har vi gode naboer som kjører kona på jobb og barna i barnehagen.

Bortsett fra materielle skader, har både folk, fe og hus det bra.

– Det er det viktigste, avslutter Sveipe.

