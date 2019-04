Ble mobbet - nå må kommunen betale henne 1,2 millioner i erstatning

– Det føles godt å endelig bli trodd og hørt, sier May Helen.

NRK møter den nå 18 år gamle jenta på Lillehammer, der hun utdanner seg til helsefagarbeider på Lillehammer videregående skole. Hun ønsker ikke å stå fram med ansikt og fullt navn, på grunn av belastningen saken har vært for henne.

– Jeg har det bra nå, og har vært åpen om hva jeg har opplevd i klassen jeg går i. Det føles bra å ha startet på nytt, sier May Helen.

Ringsaker kommune ble tirsdag dømt i Hedmarken tingrett til å betale mobbeofferet nærmere 1,2 millioner kroner i erstatning. De ble også dømt til å dekke hennes saksomkostninger på over 400.000 kroner.

Som 11-åring fikk jenta diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og erstatningskravet er basert på et anslag om 30 prosent medisinsk invaliditet.

Det var Hamar Arbeiderblad som først omtalte saken.

Utbetalinger fra norske kommuner til enkeltpersoner i mobbesaker, 2012 - 2019 Ekspandér faktaboks 2018: Verran kommune ble dømt til å betale erstatning på 2.044.454 kroner til Bjørn Einar Seljeli Rodal, som ble mobbet gjennom store deler av oppveksten. 2018: Kristiansand kommune ble dømt til å betale en erstatning på 749.072 kroner i en mobbesak til en nå 25 år gammel mann, som tidligere var elev ved Tordenskjoldsgate skole, Grim skole og Havlimyra skole. 2018: En tidligere skoleelev fra Bjerkreim kommune i Rogaland er tilkjent 850.000 kroner i erstatning for varig skade etter mobbing. (I slutten av 2009 varslet tre andre foreldrepar om mobbing mot sine til sammen fire barn. Varslene ble registrert i Bjerkreim kommune i mars 2010. Saken er enda ikke avsluttet). 2017: Ulstein kommune ble i lagmannsretten dømt til å betale erstatning på 1,3 millioner kroner til en mann i 20-årene som ble utsatt for omfattende mobbing på skolen. 2017: En kommune i Romsdal ble dømt til å betale en ung kvinne som var elev ved en grunnskole i Romsdal en erstatning på 2,77 millioner kroner på grunn av mobbing. 2017: En tidligere elev ved Grøne Bråden skole og Lagård ungdomsskole fikk 500.000 kroner i erstatning fra Eigersund kommune etter å ha blitt utsatt for alvorlig mobbing. 2016: Mobbeofferet Line Sommer Hoel og Malvik kommune inngjekk forlik senhøsten 2016, der Hoel ble tilkjent en erstatning på 5,5 millioner kroner. 2016: En 37 år gammel kvinne er tilkjent en erstatning på 1,26 millioner kroner fra Stavanger kommune i en mobbesak 2014: Kristian Alexandersen (27) gikk til sak mot Vestby kommune, som ble dømt i Follo tingrett. Det synes «som om skolen ikke i tide har innsett alvoret i mobbeproblemet», het det i dommen. Kommunen måtte ut med til sammen 1,8 millioner kroner i erstatning. 2014: Stavanger kommune inngikk hemmelig forlik etter mobbing i 2014. Én person fekk erstatning etter hemmelig forlik, 550.000. Saken ble avslørt av Stavanger Aftenblad. 2013: Robert Liland fekk 650.000 kr i erstatning av Søgne kommune etter å ha blitt mobbet gjennom grunnskolen i Søgne 2012: Kristiansand kommune måtte betale 925.000 kroner i erstatning til en mann som hadde blitt mobbet gjennom flere år på Hellemyr skole på 80-tallet. Dom fra Høyesterett.

– Forferdelige år

May Helen forteller til NRK at årene på barne- og ungdomsskolen i Ringsaker var forferdelige. Mange av episodene er gjengitt i dommen.

– Jeg ble kalt stygg, feit, i tillegg til at det var slag og spark. Sekken min, bøkene og klærne mine ble kastet rundt, i søla eller opp på taket. Dette pågikk over mange år. Jeg forsøkte å si fra, men følte ikke at skolene hørte verken på meg eller på foreldrene mine, sier hun.

I dommen er det gjentatt flere ganger at skolen oppfattet hendelsene rundt den nå 18 år gamle jenta som en «jentekonflikt», ikke som mobbing.

Retten viser også til at jenta til slutt søkte om skolebytte som følge av mobbingen. Søknaden ble avslått.

Det står i dommen at skolene satte inn flere tiltak for å bedre miljøet i klassen, men at det ikke ble gjort nok for å komme til bunns i mobbingen av May Helen.

Retten konkluderer med at skolene ikke gjorde nok for å identifisere og ansvarliggjøre mobberne.

Arvid Kjærvik, advokaten til 18-åringen, sier dommen kom som en stor lettelse.

– Det var en stor seier for henne, selv om det ikke finnes vinnere i en slik sak. Nå håper jeg at dette var et punktum i denne saken, sier han.

ADVOKAT: Arvid Kjærvik er 18-åringens advokat. Han håper at kommunen ikke velger å anke videre til lagmannsretten. - Denne saken har ingen vinnere, sier han. Foto: Marit Kolberg / NRK

Kommunen: – Kan ikke karakteriseres som mobbing

Ringsaker kommune sitt påstandsgrunnlag, som er gjengitt i dommen, avviser at skolen har et erstatningsansvar. Det står blant annet at kommunen mener at skolens ansatte la til grunn at jenta var del av et utfordrende psykososialt miljø blant jentene i klassen, som kjempet om lederposisjoner.

– Det er ikke holdepunkter i saken for å legge til grunn at det saksøker ble utsatt for under skolegangen, hadde slik karakter, hyppighet og varighet at det må karakteriseres for mobbing, står det skrevet i påstanden, men som altså ikke vant fram i retten.

NRK har vært i kontakt med Ringsaker kommune, som viser til sin advokat Karoline Henriksen.

– Vi har mottatt dommen, og vil måtte bruke noe tid på å gjennomgå og vurdere denne. skriver hun i en sms.

Kommunen må innen én måned bestemme seg for om de vil anke til lagmannsretten.