Ringnes åpner nok en skulpturpark

Milliardær Christian Ringnes er eier av Lillehammer hotell, og det er i tilknytning til hotellhagen at hans nye skulpturpark skal være.

– Jeg hadde den glede å bygge opp Ekebergparken, og jeg tenkte at siden det har vært så vellykket i Oslo så kanskje man kunne lagd en park i Lillehammer også, sier Christian Ringnes.

Ringnes åpnet en skulpturpark på Ekeberg i Oslo i 2013, som fikk mye oppmerksomhet både av nasjonal og internasjonal presse. Protestene mot å etablere parken i det populære friområdet i Ekebergskogen var mange, både fra naturvernere og lokalbefolkningen.

HOTELLEIER: Scandic Lillehammer eies av Christian Ringnes selv, og den nye skulpturparken skal være i tilknytning til hotellhagen. Han forteller at parken får et variert uttrykk, med flere dyr og abstrakte skulpturer. Foto: Even Lusæter / NRK

– Skulpturer fasinerer meg

Ringnes mener imidlertid at en skulpturpark bare beriker naturen.

– Der hvor naturen er fin, så vil skulpturene bli et slags tillegg til naturen. Man kan få med seg begge deler. Jeg synes at skulpturene i det offentlige rom, gjør noe med selve rommene. Det skaper liksom en ekstra glede når man kommer dit, sier Ringnes.

Og han legger til:

– Den gleden gjør at vi alle oppfører oss litt penere enn vi ellers ville ha gjort, den skaper en viss undring og den skaper en viss glede. Jeg tror det er det som er grunnen til at jeg tror dette med skulpturer er så fasinerende.

INTERESSE: Mange kunstinteresserte mennesker var til stede da skulpturparken ble åpnet. De var nysgjerrige på resultatet og hvordan parken ville se ut. Foto: Even Lusæter / NRK

Dyr og abstrakt uttrykk

I parken på Ekeberg skapte Ringnes en park hvor han hyllet kvinnen. Der var det alt fra klassiske kvinneskulpturer, til moderne kunst der man må lete lenger for å finne kvinneperspektivet.

I Lillehammer ønsker han en lett blanding av skulpturer.

– Her på Lillehammer blir det en større variasjon. Det er både dyr og litt mer abstrakte ting, så det spenner vidt. Det er litt av alt, sier Ringnes.

Omstridt park på Ekeberg

STOLT: En fornøyd Christian Ringnes viste stolt frem skulpturparken i Ekebergskogen da den åpnet i 2013. Nå står Lillehammer for tur. Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Uenigheten om åpningen av skulpturene i Ekebergparken dreide seg mye om at det var et helt urørt område. Flere mente at skulpturparken var en invasjon av et fint offentlig naturområde, og at det kunne vært gjort på privat grunn.

Christian Ringnes frykter ikke man vil få den samme protesten på Lillehammer.

– Jeg tror at på Lillehammer hvor skulpturene vil stå i en allerede opparbeidet park, bare vil skape glede. Man kan sikkert ha forskjellig syn på selve kunsten, og det er nok flere som sikkert synes at skulpturene er mer eller mindre morsomme og provoserende. Men det er en del av kunstverdenen, at det må være litt diskusjon.