Ring brannvesenet før du tenner sankthansbål

Vi har bak oss en lang periode med veldig tørt og varmt vær uten nedbør, og det gjør at brannfaren fortsatt er stor mange steder. Noen steder kom det noe regn i helgen som var, andre steder har det ikke kommet en dråpe.

Fungerende seksjonssjef for brann og redning i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Hans Kristian Madsen, minner derfor om bålforbudet som gjelder fra 15 april til 15 september i skog og utmark.

– Det er ikke er bare å sette i gang og tenne bål selv om det har regnet noen dråper, sier han, og ber folk være forsiktige.

ADVARER: Hans Christian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Fredrik Hansen / NRK

Tenk deg om før du tenner St. Hansbål

Lørdag er det St. Hansaften, og denne kvelden er det lange tradisjoner for å tenne bål. Spinningsbålet i Ålesund er et av mange eksempler på båltradisjonen her til lands: Et over 40 meter høyt tårn av paller.

Men – i år er situasjonen helt spesiell mange steder i landet, og det kan det tørre været kan sette en stopper for båltradisjonen.

Oversikten på yr.no viser at det er fortsatt meget stor skogbrannfare i flere fjellkommuner i Hedmark og Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal. Samtidig er det nå lav skogbrannfare blant annet i Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Vest-Agder, Rogaland.

Men selv om mange kommuner står markert med liten eller ingen skogbrannfare i denne oversikten, anbefaler Hans Kristian Madsen folk å kontakte sitt lokale brannvesen før de tenner sankthansbålet på lørdag.

Du kan bli stilt ansvarlig

– Folk må huske på at de selv er ansvarlige for det som måtte skje hvis det skulle begynne å brenne og de har starta en skogbrann. I lovverket er det en generell aktsomhetsplikt. Der slås det fast at du er ansvarlig for det som skjer om du starter en brann. sier Madsen.

TRADISJON: Mange steder langs kysten er sankthansbål i fjæra tradisjon Foto: Knut Valberg

Regnet i helgen dempet mye av skogbrannfaren, men det er lokale variasjoner og det skal ikke mye til av tørt og fint vær før skogsbunnen tørker opp igjen.

På Lillehammer, Øyer og Gausdal har bålforbudet nylig blitt opphevet.

– Med nedbøren som har kommet nå er det ingen fare om folk brenner sankthansbål på opparbeida bålplasser, sier brannsjef Knut Birger Bakken, leder for Lillehammer Region Brannvesen.

OPPHEVET FORBUDET: Sør i Gudbrandsdalen er bålforbudet opphevet sier brannsjef i Lillehammer, Knut Birger Bakken Foto: Silje Josten Lien / NRK/ARKIV

Stor brannfare i fjellregionen

Lenger nord i Gudbrandsdalen, i Dovre og Lesja er situasjonen en helt annen. Dovre er en av kommunene i landet hvor brannfaren er høyest akkurat nå.

Brannsjef Åge Tøndevoldshagen sier han håper det kommer regn før helgen.

– Det er varsla regn på torsdag. Vi håper det kommer som meldt, slik at folk kan feire sankthans som de pleier, sier han, og påpeker at det foreløpig fortsatt er forbud mot å gjøre opp ild ute.

Han sier at de vurderer å oppheve forbudet, men at det foreløpig ikke er fuktig nok i grunnen.

– Foreløpig er det slik at selv om det er fukt nok til å oppheve forbudet i en del av kommunen, er det altfor tørt i en annen del, sier Tøndevoldshagen.