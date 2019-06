Om halvannet år skal ny firefelts riksveg stå klar mellom Løten og Elverum i Hedmark. Det ligger an til å bli en av veiene i landet der bilistene må betale den høyeste andelen for å kjøre. Det skaper sinne og frustrasjon.

Den nye vegen blir rundt 1,5 milliard kroner billigere enn antatt.

Likevel ser det ut til at bompengeprisen blir den samme. I utgangspunktet ble det bestemt at rundt 65 prosent av veien skulle betales med bompenger. Fordi vegen ble billigere enn antatt er den nå på rundt 90 prosent.

IRRITERT: Ordfører i Løten, Bente Elin Lilleøkseth, sier det er landevegsrøveri å ikke sette ned prisen på bompengene når veien blir rimeligere. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Finansiering, rv3/rv25 Ekspandér faktaboks Utbyggingskostnaden på vegen var opprinnelig estimert til 5,1 milliarder kroner.

Bompenger skulle dekke 3,3 milliarder kroner (64 prosent), mens staten bidro med 1,8 milliarder kroner (35 prosent).

Ifølge prop 114, 2018/19 står det å lese at: «Den samlede statlige andelen av milepælsbetalingen forventes å bli lavere enn tidligere antatt. Dette tilsier et redusert avsetningsbehov i 2019 med 150 mill. kroner. Bevilgningen på posten foreslås redusert med til sammen 430 mill. kroner.». Enklere forklart - vegen blir rundt 1,5 milliard rimeligere enn antatt.

Veiprosjektet skal nedbetales over 20 år, og ikke over 15 år som er det normale.

Bomtaksten for kjøretøy i takstgruppe 1 blir 44 kroner, og 88 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2. Dette er foreslått uendra, selv om vegen blir rimeligere å bygge. Dermed må bilistene betale rundt 90 prosent av vegen.

Det blir bomstasjon ved Ebru på kommunegrensen mellom Løten og Elverum både på ny rv. 3/rv. 25 og på gammel rv. 3/rv. 25.

Endelige takstvedtak skal fattes før vegen tas i bruk. Planlagt åpning er i november 2020.

Nytt brev sendt til samferdselsministeren

Ifølge finansminister Siv Jensen skal bilistene bare stå for 28 prosent med Frp i regjering på nye vegprosjekt.

Regjeringen lovte i sin nye regjeringsplattform at bompengeandelen skulle reduseres når kostnadene ved nye vegprosjekter gikk ned. Men for vegen mellom Løten og Elverum kommer de reduserte vegutgiftene kun én part til gode - staten.

Men ordfører Lilleøkseth i Løten gir seg ikke. Nå har hun sendt et nytt brev til Samferdselsdepartementet og Jon Georg Dale.

Lilleøkseth mener det ikke er for sent å snu i bompengesaken i Løten.

– Hvis det er politisk vilje, så får de det til. Denne regjeringa er en flertallsregjering, og de kan gå til Stortinget og si at slik skal vi ha det, sier hun.

Les også: Frp støtter bompengeopprøret bare dager etter å stemt for bompengeøkning i milliardklassen

Frp: – Bilistene må ha en gratis vei å kjøre på

Per Egil Storsveen, gruppeleder i Løten Framskrittsparti, forteller at Frp Løten jobber for det samme. De ønsker i tillegg å få bompengene bort fra gamlevegen.

– Det er det som er viktig for oss. Den nye vegen er mest for pendlere, og berører ikke lokaltrafikken så mye. Det er viktigst for oss at våre lokale velgere har en gratis veg å kjøre, sier han.

Storsveen mener bompengesaken er et være eller ikke-være for Frp.

– Enten må bompengene vekk, ellers så må partiet ut av regjeringa.

MOT BOMPENGER: Per Egil Storsveen, gruppeleder i Løten Framskrittsparti, forteller at de jobber for å få bompengene bort – både fra den nye og den gamle rv 3/25. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Dale: – Har ikke konkludert

Samferdselsminister Jon Georg Dale sier til NRK at det fortsatt ikke er klart hvor mye prosjektet på riksvegen vil koste, og at han kan være åpen for å redusere bompengene.

– Vi har ikke har konkludert i denne saken. Jeg har sagt at jeg er åpen for å se på bompengene også her, sier han.

Han sier at han hele tiden har vært åpen for dette, i tråd med det Frp framforhandla på Granavollen.

– Jeg håper vi skal klare å redusere bompengene, og det skal vi jobbe for, sier han.

– Egne partifeller gjør nå opprør i denne saken, hva tenker du om det?

– Det har jeg forståelse for. Utålmodigheten blant Frp'ere er nå stor, og det forstår jeg godt, sier han.