Etter å ha nektet å ha noe med saken å gjøre siden han og hans 47 år gamle kamerat ble pågrepet i oktober, innrømmer 25-åringen nå å ha slått Franck Semou med en hammer i hodet flere ganger utenfor Briskeby i Hamar i september i fjor.

Volden førte til sykehusopphold og en lengre sykemelding for fotballspilleren.

– Han erkjenner å ha utøvd vold og ha påført Semou skade, men han erkjenner ikke forsøk på grov kroppsskade som tiltalen gjelder, sier 25-åringens advokat Ole Petter Drevland.

Lærepenge

Dansken ville bare gi Semou en lærepenge, sier Drevland

– Saken har en forhistorie seks år tilbake i tid som gjør at da han fikk vite at Semou var i Hamar så var det for å gi han en lærepenge, sier advokat Drevland.

25-åringen forklarte sjøl i retten at Semou da slo til datteren av en kompis av han. Men han vil ikke si hvem denne komoisen er.

FEIL MANN: Franck Semous bistandsadvokat Helge Hartz sier Semou mener han ble angrepet fordi de tiltalte tok feil person. Foto: Anne-Kari Løberg / NRK

Semous bistandsadvokat Helge Hartz sier Franck Semou mener det ikke er noen sammenheng mellom den episoden og det som skjedde i hamar i fjor.

– Hva mener han er årsaken?

– Han mener det samme han har ment før, at de to har angrepet feil person.

Aktor Magnus Schartum-Hansen sier han ikke vil si noe om hva påtalemyndigheten mener motiver er. Han sier det søndag ble kjent for dem at 25-åringen erkjenner å ha slått Semou.

– Den andre ikke med

25-åringens advokat sier hans klient hevder at den andre tiltalte, en 47 år gammel danske, ikke var med på episoden.

25-åringen forklarte i dag at han har valgt å tilstå for at 47-åringen ikke skal bli uskyldig dømt.

Han vil ikke si hvem som var med han.

I retten forklarte han at det var en Sigurd fra København, som han ikke vet etternavnet på, ikke vet hvor bor, ikke har telefonnummeret til og som skal se ut som en finne.

47-åringen forklarte i dag at han ikke visste noe om saken før politiet stormet boligen hans i oktober. Han sier han var på dagstur til Hamar på en jobb, og for å gratulere et nytt Hells Angeles-medlem med medlemskapet.

– Når han hevder han ikke visste om saken før han ble pågrepet, hvordan forjklarer han da at mobilen hans har åpnet n nettside i Hamar Arbeiderblad som omhandler saken allerede i september?

– Det kan ikke forklare, sier danskens forsvarer Geir M Seløberg Jesinsky. Han viser til at mange kan han brukt telefonen hans der han jobber. 47-åringen bor i Sverige.