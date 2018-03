Rettspsykiatere: Angelicas mor er tilregnelig

Fikk overrakt 66 000 kroner

Maren Lundby fikk i dag 66 000 kroner under en tilstelning på Bøverbru skole i Vestre Toten, melder Oppland Arbeiderblad. Under OL valgte hun en dyrere flybillett for å være så opplagt som mulig. Det ble derfor startet en innsamling for henne.