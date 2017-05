Rettssaken mot 20-åringen har pågått i snart fire uker. De to mest alvorlige punktene i tiltalen er at 20-åringen skal ha hatt seksuell omgang flere ganger med ei 13 år gammel jente og han skal ha begått voldtekt ved å få ei jente til å utføre seksuelle handlinger med seg sjøl.

20-åringen er i tillegg tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med seks jenter under 16 år og for å ha presset et stort antall jenter i alderen 11 til 14 år til å sende ham intime bilder og filmer. Totalt er det 39 fornærmede i saken.

Les: Mann tilstår en rekke overgrep mot unge jenter

– Pedofil og kan skje i igjen

Den rettspsykiatriske sakkyndige Helge Haugerud mener at den nå 20 år gamle mannen er pedofil.

– Han har kontaktet et stort antall unge jenter, mange i tidlig pubertet. Han har vært pågående og instruerende, sa Haugerud.

Han viste til at mannen raskt ba om seksuelle bilder eller å møte jentene. Mannen var sjøl bare 16 år da overgrepene skjedde.

– Aldersforskjellen er uvanlig liten i en pedofilisammenheng, og jeg forstår at ikke alle ville satt en slik diagnose, sier Haugerud.

Men han viste til at mannens adferd ikke endret seg sjøl om han ble eldre og at han gjentatte ganger kontaktet unge jenter. Det fortsatte også etter første gang han ble pågrepet av politiet.

Stor risiko for gjentakelse

Den andre oppnevnte psykiateren ville ikke sette pedofilidiagnosen på mannen, blant annet ut ifra aldersforskjell og mannens modenhetsnivå, men at det er en risiko for at han kan få denne diagnosen.

Den tiltalte sa sjøl i retten at han ønsket behandling, men for Haugerud framstår det som uklart hva han egentlig ønsker behandling for.

– Han har klare psykopatiske trekk, sa Haugerud som blant annet mente han har narsissistiske trekk.

Rettspsykiaterne er enige i at risikoen er stor for at han skal begå nye seksuelle overgrep.

– Han har et avhengighetspreget adferdsmønster, sa Haugerud i retten, som mener at motivet er seksuelt.

– Han har en truende maktbruk, og bruker sin fysiske overlegenhet, sa psykiateren.