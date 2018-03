Rettsmedisiner: 13-åring kan ha vært død i 6–12 timer

– Det kan tyde på at hun har ligget 6 til 12 timer i mageleie før hun ble snudd og lagt på rygg, sa overlege og rettsmedisiner ved Oslo universitetssykehus, Arne Stray-Pedersen, da han gikk gjennom obduksjonsrapporten i retten mandag ettermiddag.

Informasjon oppgitt av vitner som bidro i gjenopplivningsforsøk av 13 år gamle Angelica tyder på at jenta trolig var død da ambulansepersonalet kom frem til hytta på Beitostølen ved 20-tiden nyttårsaften 2015.

– Sannsynlig dødsdato er 31. desember 2015, men det kan ikke utelukkes at dødstidspunkt kan ha vært før midnatt 30. desember, sa Stray-Pedersen i retten.

46-åringens forsvarer mener rapporten fra Stray-Pedersen ikke er riktig.

– Han har forholdt seg til mangelfulle opplysninger, sier Aasmund Olav Sandland til NRK.

Veide 21 kg

– Det er svært lite. Det er ekstrem undervekt, sa rettsmedisineren om 13-åringens vekt.

Hun veide 21,7 kg da hun døde og hadde en kroppsmasseindeks på 8,8. I tillegg til den lave vekten, fant rettsmedisineren blødninger i magesekken som er forenlige med nedkjøling.

– Vi har ikke påvist en sikker dødsmekanisme, men obduksjonsresultatet viser at dødsfallet kan ha inntruffet på grunn av nedkjøling og avmagring, sa Stray-Pedersen.

HYTTA: I denne hytta på Beitostølen ble 13-åringen erklært død nyttårsaften 2015. Foto: arkiv

– Tror hun hadde vært død i timer, kanskje dager

Legen som erklærte 13-åringen død, tror hun hadde vært død i timer eller dager da hun ble forsøkt gjenopplivet.

– Jeg lurte på om hun hadde vært død lenger, forklarte legen fra luftambulansen.

Legen ankom hytta på Beitostølen etter at 13-åringens mor hadde ringt etter ambulanse. Han erklærte jenta død etter forsøk på gjenopplivning.

– Jeg tror hun hadde vært død i timer, kanskje dager, men det er umulig å si, sa legen.

Han forklarte at han oppfattet dødsfallet som spesielt og at helsepersonalet som var til stede under gjenopplivningen, varslet politiet.

Fakta om saken: Ekspandér faktaboks 13 år gamle Angelica ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonsrapporten viste at hun døde av avmagring.

Jentas mor er tiltalt for grov mishandling. Saken ble først forsøkt gjennomført i tinghuset på Gjøvik 24. april 2017, men ble avbrutt dagen etter da tiltalte ble akuttinnlagt.

En ny rettssak startet 26. februar i Gjøvik tingrett. Saken ble utsatt etter to dager for kvinnen ble akuttinnlagt.

Fylkesmennene i Oslo og Akershus og i Oppland mener barnevernet i Bærum og Øystre Slidre har begått lovbrudd i behandlingen av 13-åringen.

Dødsfallet utløste gransking av tre skoler hvor jenta hadde vært elev. Rapporten konkluderte med at skolene hadde gjort mye for 13-åringen, men de fikk likevel kritikk for at prosedyreregler ikke var fulgt.

Statens helsetilsyn åpnet også tilsynssak mot behandlere i helsevesenet, men konkluderte 2. mars 2017 med at 13-åringen fikk forsvarlig helsehjelp. Kilde: NRK/NTB

Slet med spiseforstyrrelser

Ifølge legejournalen skal hun ha halvert vekten de fire siste månedene før hun døde. Da hun var hos fastlegen for siste gang ble hun veid til 41 kilo. Da hun døde veide hun 21 kilo.

Kvinnen er tiltalt for grov omsorgssvikt etter Straffelovens § 219 annet ledd jf. første ledd, og § 283 jf. § 282. Hun er også tiltalt etter Straffelovens § 242 og § 288 for å ha hensatt en annen i hjelpeløs tilstand (...) og forbrytelsen hadde døden til følge. Ettersom tiltalen omhandler grov mishandling i nære relasjoner er strafferammen inntil 15 års fengsel.