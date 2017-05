Retten: Drapsofferet i Søndre Land var i live da han ble påtent

Politiet ble denne uken ferdig med etterforskningen av drapet på Nils Olav Bakken fra Dokka i Nordre Land og sendte sin innstilling til statsadvokaten.

De tre siktede i saken, en 44 år gammel kvinne, hennes 20 år gamle sønn og hennes 36 år gamle ekskjæreste, ble torsdag varetektsfengslet i åtte nye uker. Av fengslingskjennelsen framgår det at Bakken fortsatt levde da han ble satt fyr på av gjerningspersonene, skriver Oppland Arbeiderblad.

Erkjenner drap

Gjøvik tingrett karakteriserer drapet som meget brutalt.

DREPT: Nils Olav Bakken (49). Foto: Privat / Politiet

«Som det framgår av likundersøkelsen, var fornærmede i live da han ble påtent på åstedet, etter å ha vært utsatt for spark og knivstikking», skriver tingrettsdommer Ola Rambjør Heide.

«Retten er enig med påtalemyndigheten at drapet bærer preg av mishandling ved at handlingene må ha pågått over noe tid. Det er altså tale om et særlig gruoppvekkende drap begått i et relativt lite lokalmiljø,» skriver han videre.

36-åringen erkjente straffskyld for medvirkning til drapet allerede i januar, men av fengslingskjennelsen framgår det at han har erkjent straffskyld etter siktelsen «en rekke ganger» og forklart seg om en aktiv rolle i drapshandlingen, skriver avisen.

Rettssak i juni

Bakken ble funnet død og sterkt forbrent i et bål ved en skogsvei i Søndre Land i Oppland lørdag 3. september i fjor. Politiet mener 49-åringen ble drept natt til denne lørdagen.

Alle de tre siktede ble pågrepet i midten av november etter to måneders etterforskning. Både kvinnen og hennes sønn har avgitt forklaringer som knytter dem til drapet. Kvinnen har nektet straffskyld, mens 20-åringen ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

Ifølge politiet har de siktede sagt at de ville konfrontere avdøde med et alvorlig forhold overfor en person som er i familie med to av dem, skriver Oppland Arbeiderblad.

Det er planlagt at rettssaken vil gå for Gjøvik tingrett i to uker i månedsskiftet juni-juli.