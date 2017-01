Reserve Lindboe klager ikke

André Lindboe har havnet i ryggen på meget gode Magnus Jøndal under VM i Frankrike. Så langt har Elverum-spilleren ikke fått spille i det hele tatt. Det er uvant for ham.

– Jeg har en rolle her og en på klubblaget. Her vet jeg at min jobb, i hvert fall foreløpig, er å kjempe med Magnus om spilletid og å være positiv ellers hele tiden, sier Lindboe til NTB.

Lindboe får skryt fra hele resten av troppen. Surmuling finnes ikke på menyen for ham.

– Det fine med denne gjengen er at ingen er utenfor. Det finnes ikke et eneste råttent eple her.

Venter på muligheten

Norge møter Japan i VM i Frankrike torsdag. Deretter venter enten Makedonia eller Island i åttendedelsfinalen i Albertville lørdag.

– Jeg sitter og venter på muligheten. Det er naturlig, men samtidig som jeg sitter og venter, skal jeg også være en støttespiller for Magnus. Bommer han, kan jeg komme med noen tips og innspill, sier André Lindboe.

Mot Japan torsdag, der Norge ikke har et resultatmessig press på seg, får Lindboe sikkert ganske bra med spilletid. Og det er ingen spiller som gjør seg bort i VM. Han har

prestert meget bra i mesterligaen for Elverum.

Vestfoldingen går også og venter på det rette tilbudet fra utlandet. Dukker det opp, ligger det an til at Lindboe prøver seg et annet sted.