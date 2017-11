RenoNorden-krav på 555 millioner

To måneder etter at det ble åpnet konkurs i renovasjonsselskapet RenoNorden er det kommet inn krav på 555 millioner kroner til boet. I tillegg ventes det et lønnskrav fra tidligere ansatte på 55 millioner kroner.

Mange kommuner i Hedmark og Oppland hadde avtale om søppelhenting med selskapet.