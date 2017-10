Rekordokse skal erobre verden med supersperm

– Geno SA er morselskap i det produsenteide samvirkekonsernet Geno Gruppa. Kjernevirksomheten er utvikling, produksjon og salg av oksesæd, embryo og andre avls- og fruktbarhetsprodukter for storfeholdet i Norge og utlandet. Konsernet omfatter morselskapet Geno SA og flere hel- og deleide datterselskaper innen bioteknologi:

Geno Global AS – heleid datterselskap som står for salg, markedsføring og distribusjon av oksesæd globalt.

Biokapital AS – heleid datterselskap som skal kommersialisere verdien av ulike tilknytta biotek-selskaper.

Cryogenetics AS – deleid datterselskap som utvikler og produserer frysing av melke fra laks, ørret og andre fiskearter.

Cryogenetics Chile

Cryogenetics Canada

Cryogenetics USA

Spermvital Invest AS - deleid datterselskap.

SpermVital AS – deleid datterselskap som utvikler langtidsholdbar sæd.

Bovibank AS – deleid datterselskap som videreutvikler verdien av avlsbasen.

Biobank AS – deleid datterselskap som driver lagring og gjenfinning av biologisk materiale.

GenderGuide AS - deleid datterselskap som arbeider med å utvikle en alternativ metode for å kjønnssortere sædceller.

Geno UK Ltd – deleid datterselskap som står for salg, markedsføring og distribusjon av oksesæd i UK.

Geno Italy AS – deleid datterselskap som står for salg, markedsføring og distribusjon av oksesæd i Italia.

Geno Deutschland GmbH - deleid datterselskap som står for salg, markedsføring og distribusjon av oksesæd.

– Morselskapet Geno SA har 194 ansatte.

