Rekordmange flyktninger skal ut i jobb

– Jeg begynte å jobbe på IKEA under praksis i januar i fjor, og har jobbet her siden, sier Mussa Adem Jaris.

Den rekordstore bosettingen av flyktninger i fjor, fører til større utfordringer enn noensinne på arbeidsmarkedet. På IKEA Ringsaker jobber det 253 ansatte. 41 av disse kommer opprinnelig fra andre nasjoner. Mussa Adem Jaris er en av de. Han er fra Eritrea og er 23 år gammel.

LÆRER: Mussa Adem Jaris lærer språket ved å snakke med kollegaer og kunder på IKEA Ringsaker. Foto: Arvid Torsgard / NRK

Sammen med mange andre med utenlandsk bakgrunn, fikk han fast jobb etter å ha vært i praksis. Mussa føler han lærer mer av å jobbe enn å sitte på skolebenken.

– Det er veldig viktig å ha jobb for å lære språk og kultur. Jeg har lært mye mer gjennom kundene og kollegaene mine på jobb, enn på skolen, sier han.

Ida Marie Vestad er HR-ansvarlig på IKEA ringsaker. Hun jobber med å følge opp og ta vare på dem som jobber der. For henne er det viktig at alle forstår forventningene som stilles.

– Man må vise at man har den rette holdningen og at man passer inn i IKEA-konseptet, det viktigste er at de har fått en fot innafor, sier Vestad.

Mange skal lære

I 2015 var 60,3 prosent av alle innvandrere i jobb. Nå vil norske myndigheter at tallet skal vise 70 prosent i jobb etter endt språkopplæring. Med flyktningkrisen ser man nå at det er en topp, hvor det er mange mennesker å integrere. 2500 personer i Hedmark og Oppland sitter nå på skolebenken for å lære norsk.

ARBEID: Regiondirektør Eva Khan vil ha flere arbeidsplasser til flyktninger. Foto: IMDI

– Det er nå de største utfordringene kommer, de vi har mottatt skal ut å jobbe og bli integrert, sier Eva Khan som er regiondirektør i IMDI indre øst.

Khan mener det er viktig at folk kommer seg ut. Hun er opptatt av hverdagsintegreringen som handler om at naboen, lokalsamfunnet, frivillige organisasjoner og næringslivet er nødt til å bidra.

– På arbeidsplassen stifter du nye vennskap og er like mye verdt som de andre. Dermed får du både venner og kjennskap til det lokale samfunnet, sier Khan.