Naturen kan være nådeløs og brutal. Det fikk daglig leder i Vågå tamreinlag, Ola Vaagaasarøygard, oppleve nylig: I reinflokken fikk han se at det hang noe i geviret til ei simle. Det viste seg å være skallen og ryggraden av et annet reinsdyr.

– Det var virkelig et trist syn. Jeg fikk ordentlig vondt da jeg så det, forteller Vaagaasarøygard.

Det var avisa GD som omtalte saken først.

TRIST SYN: Her vandrer simla rundt, med kadaveret av en annen rein i geviret. Heldigvis hadde simla klart å ta til seg næring og vann, men framstod medtatt etter måneder med tung bør. Foto: Ola Vaagaasarøygard

Åtseletere og spyfluer

Tamreinlaget samler nå reinflokken på rundt 3000 dyr til slakting i Randsverk i Vågå, og det var i den forbindelse at Vaagaasarøygard fikk øye på reinen.

Han har jobba som gjeter i mange år, men aldri sett noe lignende tidligere.

– Det hender jo at reinen stanges, og at de blir hengende fast i hverandre ei lita stund. Men aldri særlig lenge, forteller reingjeteren.

Han tror at de to reinsdyra ble hengende fast i hverandre i september, ut fra geviret på den døde å dømme. Siden har det hengt der. Nå er det bare skallen, geviret, og deler av ryggraden igjen.

Ola Vaagaasarøygard tror det har vært rovdyr og åtseletere og spist av det døde dyret, og sikkert et vell av fluer.

SAGES LØS: Geviret til den døde reinen hang så godt fast at det måtte sages av. Foto: Ola Vaagaasarøygard

Måtte sages av

Utrolig nok har simla fått i seg både næring og vann mens hun har båret rundt på kadaveret, men hun var i dårligere forfatning enn de andre dyra i flokken.

De to gevirene hang så godt fast at Vaagaasarøygard måtte fram med saga for å få dem løs.

– Det var nok en lettelse for simla å bli kvitt det hun hadde båret på i mange måneder, forteller Vaagaasarøygard.

Likevel ble det et kort liv på simla, som ble avliva på stedet.

Kari Toft: – Et grotesk syn

– Dette er et grotesk syn som forteller en fæl historie. Et sjeldent syn for oss, men det skjer fra tid til annen, sier NRK Naturs Kari Toft.

Hun forklarer at hun har sett et liknende tilfelle i en seervideo for en tid tilbake filmet av Lars Gangås i SNO.

– Der hadde to bukker viklet seg sammen på samme måte og det ene dyret døde. Det andre kom seg ikke vekk, men levde. Og mens det levde kom det rev og jerv og spiste av det døde dyret som det levende var viklet inn i. Skrekk og gru! Det levende dyret ble omsider oppdaget og befridd. Det er et nådeløst liv, sier hun.