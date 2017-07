Regnveret skapar problem: E6 stengt - E39 opna igjen

Både på aust- og vestsida av fjellområda i Sør-Norge blir det meld om at nedbøren har skapt store vanskar.

E39 var stengd ved Hornindalsvatnet, men er no opna att. Men stenginga av E6 gjennom Gudbrandsdalen kan føre til store trafikkproblem utover dagen.

Har du bilete eller video av det dramatiske vêret i Sør-Norge? Ta kontakt med NRK på 03030, send oss ein e-post eller send ein mms med kodeord ho til 1987.

18 CM MED HAGL: Jan Berget fra Alvdal opplevde uværet i går kveld. Foto: Jan Berget

Driftsoperatør i Sør-Fron kommune, Tom Erik Amundsen, seier til NRK at det har vore ei hard natt.

– Det har kome 70 millimeter med nedbør, og det har gått ut over hardt ut over kommunale vegar og fylkesvegar.

– Kva gjer de vidare no?

– No går det kun ut å å berge det som bergast kan. 4-5 gravemaskiner som jobbar på spreng og gravd over vegar for å få vatnet vekk.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hagelbyger og ødelagt fjellvei

ØDELAGT: Veien opp til turistattraksjonen Tronfjellet har fått store skader. Foto: Jan Inge Gjermundshaug

I Alvdal kom uværet med lyn, torden og hagl søndag ettermiddag. Tronfjellveien, Norges nest høyeste bilvei, opp til Tronfjell i Alvdal, har fått store skader med hull som er flere meter dype.

– Veien er utgravd. Digre stener har rullet avgårde. Det er ikke igjen en meter med skikkelig vei opp mot toppen, sier Jarle Tronslien.

Tronfjellveien er en turistattraksjon og det vil koste mye tid og penger å få veien i stand igjen, ifølge Tronslien.