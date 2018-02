Økokrim mener underslaget er et av de største gjennom historien. Over en periode på ti år skal regnskapssjefen i Norges største produsentorganisasjon for frukt, bær og grønnsaker urettmessig ha overført 49 millioner kroner.

Det meste av pengene skal ha endt hos en grønnsakbonde i Hedmark. Han er tiltalt for heleri og medvirkning til underslag.

Bonden nektet straffskyld for hovedposten i Oslo tingrett tirsdag.

Fant flere luksusbiler hos bonden

Ifølge tiltalen skal regnskapssjefen ha overført pengene etter «overtalelser og/eller press» fra bonden og sørget for at overføringene ble skjult i Gartnerhallens regnskap.

I Oslo tingrett i dag kom det fram at politiet under ransaking hos bonden har funnet flere luksusbiler, rallybil, vogntog, produksjonsutstyr og sju traktorer.

GULROTUNDERSLAG: En grønnsakprodusent fra Hedmark er en av de to tiltalte i den store underslagssaken i Gartnerhallen. Foto: Frank May / NTB scanpix

Det var i mai i fjor saken startet. Under revisjon ble det stilt spørsmål ved fire overføringer fra Gartnerhallens driftskonto til bonden på 1,4 millioner kroner. Det utløste sak og etterforskning.

Revisor la alle kort på bordet til ledelsen i selskapet. I en epost til ledelsen skrev han at utpressingen ble et mareritt for ham.

Ved ransaking hos revisoren fant man flere konvolutter til revisoren, med regninger som tilhørte bonden i hundretusenkronersklassen.

Etterforskningen avdekket underlag gjennom ti år på til sammen 49 millioner kroner. Regnskapsføreren selv skal ha tatt 3,3 millioner kroner.

Rekordstort underslag

Hvordan så store summer kunne føres ut av Gartnerhallen over så lang tid, blir et av Økokrims sentrale bevistemaer under rettssaken.

– Dette er en av de mer alvorlige underslagssakene vi har hatt, sier aktor Geir Kavlie i Økokrim

Det er et stort bevismateriale i saken, totalt 12 000 dokumenter med blant annet kommunikasjonen mellom de to tiltalte. Aktor sier regnskapssjefen har bruk sin kunnskap for å dekke over underslaget overfor kolleger, ledelse og revisorer.

Bondens forsvarer sier det blir sentralt for dem å få fram hvorfor utbetalingene skjedde.

– Min klient har ikke sett på dette som noe straffbart, men som lån og kreditter, sier forsvarer Rasmus Woxholt.

Siden den opprinnelige tiltalen om grovt underslag ble tatt ut i november, er det også tatt ut tiltale mot bonden for forsikringssvindel.

Bonden skal ha oppgitt at gulrøtter til en verdi av drøyt 2,2 millioner kroner måtte saneres som følge av feil på et kjøleanlegg. Økokrim mener imidlertid de har bevist at han fortiet at han solgte de samme gulrøttene for 800.000 kroner.

Bondens innrømmer straffskyld etter denne tiltaleposten.

ALVORLIG: Saken er alvorlig for Gartnerhallen, innrømmer administrerende direktør Elisabeth Morthen Foto: NRK

– Et sjokk

Det store underslaget har rystet den bondeeide samvirkeorganisasjonen.

– Dette er en veldig alvorlig sak for Gartnerhallen. Vi følger nøye med på det som skjer her i retten, sier administrerende direktør i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen.

– Hvordan kunne dette skje over så mange år?

– Vi avventer behandlingen i retten og vår egen gransking før vi kan gi gode svar på det. Vi er like undrende som alle andre.

Hun sier de allerede har gjort om rutinene for økonomistyring.

Det er satt av åtte dager til hovedforhandlingen i Oslo tingrett.