Regjeringen vil starte opp tre store veiprosjekter

For første gang siden oppstarten i 2015 fikk selskapet Nye Veier i dag overført ansvaret for flere veiutbygginger. De nye strekningene er:

NYE VEIER: Arbeidere med slike logoer på ryggen blir det flere av på norske veier i årene som kommer. Foto: Nye Veier

E16 fra Kløfta til Kongsvinger.

E6 mellom Øyer og Otta i Gudbrandsdalen.

E6 Kvænangsfjellet i Troms.

– Flere av disse prosjektene var jo ikke planlagt før etter 2024. Nå er de finansiert, og Nye Veier klarer forhåpentligvis å realisere dem raskere og bedre, sa samferdselsminister Jon Georg Dale da han presenterte nyheten på E16 ved Kløfta i dag tidlig.

Nærmere realisering

Fra før har Nye Veier, som er et heleid statlig selskap under Samferdselsdepartementet, ansvaret for å planlegge, bygge og drifte E6 i Trøndelag fra Ulsberg til Åsen, E6 fra Kolomoen til Øyer i Innlandet og E18 Rugtvedt–Dørdal/E18 Tvedestrand–Arendal.

I tillegg har de ansvaret for E39 mellom Vige i Kristiansand og Ålgård i Rogaland.

Nå får de altså tre nye strekninger i porteføljen sin.

BLIR BEDRE: Kø på E6 opp Kvænangsfjellet i Troms. Nå kan det bli bedring på dette raskere enn tidligere planlagt. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

– Dette er en stor dag for oss. Det vi har vist så langt er at vi klarer å planlegge og optimalisere prosjektene våre på kortere tid enn det som har vært vanlig, og vi setter i gang arbeidet med disse strekningene umiddelbart, sier adm.dir. i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

– Vi har sett av det selskapet har gjort med de prosjektene de har hatt ansvaret for til nå, som de trodde de skulle bruke 20 år på å bygge ut, at de anslår at de skal bruke 12–14 år i stedet, forteller Jon Georg Dale.

Dette er Nye veier AS Ekspandér faktaboks Nye Veier AS skal stå for byggingen av over 500 kilometer motorvei de neste 20 årene. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveger som binder Norge sammen, og knytter Norge til hovedveger i utlandet. Nye veier AS ble formelt stiftet 4. mai 2015. Det nye selskapet er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser, og samferdselsministeren er selskapets generalforsamling. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand. Kilde: Samferdselsdepartementet.

Betinget glede ute i landet

Samferdselsministeren forteller at flere lokalpolitikere han har snakket med har ytret et ønske om å få utbyggingsprosjektene «sine» over til Nye Veier.

Holdningen mange steder er at de da blir realisert raskere fordi Nye Veier velger andre og bedre løsninger, andre traseer og bygger billigere.

– Det er kjempeflott at vi kommer i gang med prosjektet, og jeg håper det betyr at man forserer Kvænangsfjellet raskere enn planlagt. Jeg håper de vil gjennomføre med samme kvalitet, sier ordfører i Kvænangen, Eirik Losnegaard Mevik (Ap).

TRANGT: E6 går i dag gjennom tettstedet Ringebu. Nå kan de få ny vei på utsiden av sentrum raskere enn tidligere planlagt. Foto: Monika Rikoll / NRK

Et av de andre stedene som kan få en raskere løsning på flaskehalsen gjennom sitt tettsted, der fartsgrensa nå er 40 km/t på E6, er bygda Ringebu i Gudbrandsdalen.

– En rask og god utbygging vil bety enormt mye for ikke bare Ringebu, men for hele landet. Dette er tross alt hovedferdselsåra mellom Oslo og Trondheim, sier Arne Fossmo, ordfører (Ap) i Ringebu.

De har foreløpig ikke klart å bli enige med myndighetene om hvilken trasé de ønsker seg, men håper dagens nyhet vil gi dem ny E6 raskere.

– Nå må vi gå i dialog med departementet om Nye Veier kan kostnadsberegne vårt forslag til trasé, sier Fossmo.